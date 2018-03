Co se stalo na Slovensku? Premiér vyhlásil válku vlastní zemi

Do minulé neděle bylo Slovensko středoevropským demokratickým a proevropským premiantem s moudrým prezidentem, ukázněným premiérem a civilizovanými poměry. Úkladná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové tuhle Potěmkinovu vesnici rozmetala na kusy. Komentář Praha 8:00 7. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smuteční pochod za zavražděného Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou v Bratislavě | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Co je to vlastně za zemi, to Slovensko uplynulých deseti dní? Jak se mohla za pár hodin změnit z premianta v černou ovci? A byla to opravdu před vraždou taková idyla a dnes takový malér?

Všichni se na Slovensku shodnou, že je potřeba především najít pachatele i objednavatele vraždy a odhalit i propojení zločinu s politikou. Tady ale shoda končí. Premiér Robert Fico v neděli naznačil a v pondělí řekl naplno, že prezidenta Andreje Kisku, opozici a převrat na Slovensku řídí americký finančník maďarského původu George Soros. To je vyhlášení politické války.

První reakce novinářů v Bratislavě se shodovaly, že se premiér asi zbláznil, že ho oslabil špatný zdravotní stav a vyčerpání z uplynulých náročných dní.

Pozor, premiéra Fica neradno podceňovat. Blíže pravdě bude, že přesně ví, co dělá a že jako první zahájil tvrdou předvolební kampaň – předčasné volby mohou být za pár měsíců, ačkoliv není úplně snadné k nim dospět ústavní cestou.

Použití konspiračních teorií a hra na nejnižší pudy publika v přímém televizním přenosu z úřadu vlády dokládá, že kampaň ze strany Roberta Fica bude nechutná, podpásová a nezastaví se před žádnou špínou. To bude i na slovenské poměry něco výjimečného.

Děj se začne naplno odvíjet už v pondělí 12. března, kdy se sejde vládní strana Most-Híd a s pravděpodobností rovnající se jistotě vypoví svoji loajalitu Ficovu Smeru. Pokud neztratil Béla Bugár a spol. pud politické sebezáchovy a nechce úplně propadnout ve volbách, nemůže jinak.

Bylo ještě pochopitelné, že slušný Most-Híd šel s Robertem Ficem před dvěma lety do postele, tedy do vlády. Jak dodal přesně komentátor deníku SME, je ale úplně nepochopitelné, že si s ním lehá do hrobu. Totéž platí o druhém koaličním partnerovi Roberta Fica – Slovenské národní straně. Má sice dnes pohodlný život ve vládě, ale ten právě skončil, protože i pro Andreje Danka je Fico toxický partner.

Politický boj na život a na smrt

Dá se tedy očekávat, že současná vláda přijde o důvěru v parlamentu a bude třeba řešit krizovou situaci. Na zkrácení funkčního období národní rady a její rozpuštění je potřeba 90 poslanců ze 150 a to je počet, který se bez Smeru a členů neofašistické strany Mariana Kotleby dohromady nedá. Ale nějaká cesta k volbám se nakonec najde.

Ficova velmi riskantní hra už jen o vlastní přežití vypadá hrozivě pro Slovensko, jeho občany i mezinárodní reputaci země, ale má tři vážná rizika. Pár týdnů před minulými parlamentními volbami opustil Robert Fico spolehlivou cestu sociálních balíčků a slibování všeho všem ze státních peněz a vsadil na migrační kartu. Výsledek hlasování ale ukázal, že to byla chyba.

Fico ztratil a do parlamentu se dostala strana Mariana Kotleby – voliči si řekli, že budou volit originálního xenofoba a extremistu, nikoli jeho slušnou nápodobu. Tuto figuru zkouší Fico znova a znova může prohrát – na úkor většího počtu extrémistů, kteří se na kandidátce Mariana Kotleby nebo jiné strany dostanou do parlamentu.

Druhá slabina Ficova postupu tkví v tom, že teorie s Georgem Sorosem v zákulisí je opsaná od maďarského premiéra Viktora Orbána. Je ale velká otázka, jestli tahle narychlo spíchnutá kopie zabere na slovenské voliče. A za třetí – Smer už dávnou není stranou, která spolehlivě vyhrává všechny volby s 30 a více procenty hlasů. A neví, co s tím.

Když Smer prohrál v podzimních župních (krajských) volbách – ztratil čtyři župany ze šesti – nestalo se nic, Fico dokonce mluvil o úspěchu. Preference straně pomalu, ale jistě klesají a klidně ji může potkat osud ODS, která po skandálu Petra Nečase dostala v následujících volbách jen něco přes sedm procent hlasů.

Fico navíc v těchto dnech ztrácí podporu vlivné katolické církve a odcházejí mu někteří blízcí spolupracovníci, což je ve Smeru věc naprosto nevídaná. Slovenský premiér hraje vabank a může skončit stejně jako Vladimír Mečiar - kdysi obdivovaný a dnes zatracený premiér.

Znamená to všechno, že opozici spadne vítězství ve volbách do klína? V žádném případě! Znova zopakujme, že Roberta Fica neradno podceňovat. Opoziční strany by měly překonat vzájemné spory a řevnivosti a vést klidnou věcnou předvolební kampaň. Tedy nenechat se vyprovokovat rozzuřeným premiérem, který nepochybně použije celý státní aparát k výrobě kompromitujících materiálů a rozvíjení konspiračních sorošovských teorií.

Pokud tenhle začínající politický boj na život a na smrt Slovensko ve zdraví přežije a voliči se rozhodnou pro slušnou vládní většinu, může se stát země opět středoevropským premiantem. Bez Fica.