Slovensko se v očích Čechů propadá. Dostihnout to může i Babiše

Slovensko je náš jazykově nejbližší soused a Slováci náš nejoblíbenějších a bratrský národ. To platilo desítky let. Ale už to prostě neplatí. V nedávno zveřejněném pravidelně prováděném průzkumu agentury STEM se Slovensko propadlo z mnoho let první až na desátou příčku. Komentář Bratislava/Praha 16:30 26. května 2025

Ze sousedů Česka je na tom výrazně lépe nejen Rakousko, ale také Polsko. Ještě to sice není úplný průšvih, za Slovenskem je například Německo, nebo Velká Británie, ale na zamyšlení to určitě je.

Slovenská společenská i ekonomická situace totiž není něco, co bychom jako Češi chtěli následovat. Velmi výrazně Slovensku ubrala na popularitě mezi Čechy nejen výměna vlády, ale také výměna na prezidentském postu. Zuzanu Čaputovou měly rády skoro dvě třetiny Čechů, zatímco Petera Pellegriniho jen něco přes třicet procent.

Vůbec si se Slováky nerozumíme v otázce Ukrajiny, kde je slovenský vládní přístup z logického pohledu prostě nepochopitelný a nesdílí ho drtivá většina Čechů. Příběh Ukrajinců v Česku, už před ruskou invazí jsme za sebou měli desítky let úspěšného soužití, je úplně jiný, než ten slovenský, který je daleko problematičtější a složitější.

To, co poslední dva roky na Slovensku sledujeme, je navíc i přeměna nejbližšího souputníka Česka v nejbližšího souputníka orbánovského Maďarska. Slovenští vrcholní představitelé, naposledy nový předseda Slovenské národní rady Richard Raši, sice ještě jedou na první zahraniční cestu do Prahy, ale hned na tu druhou pospíchají do Budapešti za Viktorem Orbánem. A v obou případech si pochvalují mimořádně dobré vztahy.

V Česku s dodatkem, že jen na té Ukrajině se neshodneme. Tedy dokud prý bude vládnout v Praze politická sestava jako v současnosti. Pro slovenské domácí publikum se pak slovenští vládní politici ostentativně setkávají v Praze s Andrejem Babišem (ANO), Milošem Zemanem nebo Václavem Klausem, aby hlavně Slováky ujistili, že s Čechy je to stále v pořádku.

Problém pro Babiše



Jenže ono to v pořádku ani trochu není. Velké části Čechů prostě dochází, že Slovensko se nevyvíjí dobře, že ze střední Evropy driftuje někam na severní Balkán a s nějakým dalším „orbánostánem“ nechtějí mít společného více, než je nutně třeba.

To může být brzy velký problém i pro Slováka a příznivce Viktora Orbána Andreje Babiše, který je teď až nápadně často vidět s českou vlajkou. A teď se dokonce nechal slyšet, že je jako Masaryk. Ale současně mnohé kroky, které po volbách Babiš chystá, jakoby okopíroval od Ficovy vlády na Slovensku.

Možná by bylo dobré, kdyby si marketéři ANO přečetli poslední průzkum STEMu, z něhož vyplývá, že velká část Čechů prostě obdobu současného Slovenska v Česku nechce. Se všemi důsledky, které z toho v říjnových parlamentních volbách mohou vyplynout.

Autor je evropským editorem Deníku