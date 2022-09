Slovenská vláda už nemá většinu v parlamentu, v současné krizi je to problém

Když v posledních parlamentních volbách na Slovensku vyhrálo hnutí OĽaNO Igora Matoviče, zavládla v zemi značná euforie. Vypadalo to jako jasný konec éry strany Smer a především jejího předsedy Roberta Fica. Právě s Ficem bylo spojené nejen období korupce, prorůstání organizovaného zločinu se státem. Negativním vyvrcholením jeho vlády byla úkladná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Komentář Praha 17:56 7. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministři sa slovenskou stranu SaS podali demisi a odešli do opozice | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Parlamentní volby v roku 2020 a jejich výsledky, které odstavily Fica a celý jeho systém od moci, tak mohly být příslibem na lepší vyhlídky do budoucna.

Stačily ale pouhé dva roky a vládní koalice, která z posledních voleb vzešla, se v těchto dnech rozpadla. Neustálé hádky v koalici, intriky a nepochopitelná neústupnost některých vrcholných politiků vyvolaly znechucení nejen u samotných občanů, ale přivodily i krach koalice. Vyjádřením toho je skutečnost, že demisi podali čtyři ministři za liberální stranu Sloboda a solidarita, která tak odchází do opozice.

Znamená to, že Slovensko bude mít menšinovou vládu. Stane se tak v době neustále rostoucích cen a nejistoty občanů, zda budou mít během zimy dost elektřiny a plynu. Slovensko teď čeká velmi těžké období. Ve 150členném parlamentu bude mít koalice něco víc než 70 hlasů. Pokud nenajde před každým hlasováním dostatek spojenců v opozici, nevyhne se země předčasným volbám. A ty dopadly v minulosti vždycky prohrou demokratických politických stran.

Hrozí obrat v zahraniční politice?

Přitom k zachování koalice stačila jediná věc, a to sice aby současný ministr financí Igor Matovič odstoupil z funkce. Proč se tak nestalo, na to neexistuje racionální odpověď. Matovič si prosadil za každou cenu svoje, neustoupil ani o krok. Když s tím uspěl tentokrát, udělá to příště znovu, až se objeví zase nějaký další problém.

V zbytkové koalici se nyní tváří, že je možné přejít k dennímu pořádku, že vláda zkrátka bude menšinová a bude si hledat podporu u ostatních stran. To je ale nebezpečná iluze, která nemůže fungovat. Každá menšinová vláda se stává lehce vydíratelnou ze strany opozice. Dříve nebo později dojde k závěru, že kompromisy, které pak musí podstoupit, jsou příliš bolestné a často mají také vysokou cenu.

Už teď ale události na Slovensku dávají za pravdu těm, kteří tvrdí, že demokracie v zemi je skutečně křehká. Dnešní opozice, která by pravděpodobně vyhrála předčasné volby, totiž není zárukou, že by zemi nehrozil obrat v zahraniční politice. Od prozápadního směřování k politice ustupování Rusku a jeho nátlaku. A to by bylo nebezpečné nejen pro Slovensko, ale i jeho spojence.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu