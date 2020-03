Skvělý nápad nové slovenské vlády, který v Česku nemá šanci

O programu nové slovenské vlády Igora Matoviče (OĽaNO) není ještě známo skoro nic, ale na jednom kroku už se všichni čtyři koaliční partneři shodli. Komentář Bratislava 9:27 10. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda slovenské strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík, předseda strany Za ľudí Andrej Kiska, zřejmě budou premiér Igor Matovič ze strany OĽaNO a Boris Kollár (Sme rodina) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Z českého pohledu je to nápad naprosto nevídaný, v našich poměrech neuskutečnitelný, přestože pro stát, jeho občany a jejich peníze je to krok logický a správný.

Všechny investice nad milion eur (asi 25 milionů korun) budou procházet kontrolou Útvaru hodnota za peníze, a to včetně těch v tajném režimu.

Přeloženo do češtiny: každou větší investici posoudí už ve stadiu podrobnějšího záměru nezávislý odborný tým s pravomocí říci: takhle ne.

Co je slovenská Hodnota za peníze? Před pár lety vznikl na ministerstvu financí – za Petra Kažimíra ze Smeru, který se mezitím stal guvernérem slovenské centrální banky – nenápadný analytický tým.

Jeho hlavou byl mladý ekonom Martin Filko, členy pak jeho vrstevníci s výborným mezinárodním vzděláním. Tým zkoumal státní zakázky, učil se chápat fungování veřejné správy včetně všech fint a podvodů, sbíral data. Odhaduje se, že už v této etapě ušetřil státu stovky milionů eur.

Nezodpovědný šašek?

Jeho rozvíjení a ukotvení v legislativě měla poslední vláda Roberta Fica (Smer), ta, která dnes odchází v opovržení, v programovém prohlášení. Dnes má útvar Hodnota za peníze kompetence ze zákona, publikuje své analýzy k velkým investicím dříve, než začnou výběrová řízení a než je projedná vláda.

A šetří peníze – například nedávno zveřejnil tým vládních analytiků zprávu o zaměstnanosti ve veřejném sektoru, která přinese úsporu 765 milionů eur, ve zdravotnictví se díky nim neutratilo zbytečně za uplynulé tři roky 120 milionů eur (v přepočtu asi tři miliardy korun).

A co víc: ekonomové už například prosadili změnu plánování staveb, což automaticky sníží jejich ceny do budoucna. Jak říká současný ředitel útvaru Štefan Kišš: „Smyslem projektu je změna myšlení politiků při utrácení veřejných peněz. Například – cílem není dálnice, ale rychlejší a bezpečnější doprava.“

Teď se tedy budoucí koaliční partneři kolem Igora Matoviče dohodli, že jejich protikorupční vláda rozšíří útvaru Hodnota za peníze záběr: bude posuzovat více projektů, včetně těch tajných. Dostane další lidi, někteří analytici projdou bezpečnostními prověrkami.

Co by takový krok znamenal v Česku? Jistě by zabránil nesmyslnému vyhazování peněz v IT zakázkách, v armádě i ve zdravotnictví. Neslavný projekt „elektronické dálniční známky za 401 milionů korun“ by vůbec nevznikl, analytický tým by ho zastavil hned v zárodku. Mohl by se podívat i na jeho utajovanou část, na kterou se vymlouval exministr Kremlík (za ANO) a další obhájci evidentně předražené zakázky.

A nepochybně by rozprášil megalomanský Babišův (ANO) Národní investiční plán za osm bilionů korun.

Tady taky hledejme důvody, proč se nic tak racionálního, jako se chystá zavést nová vláda na Slovensku, v Česku neprosadí. Na podzim jsou jedny volby, za rok pak ty sněmovní. Do té doby bude vláda rozhazovat i nesmyslně na všechny strany, i kdyby si na to půjčit měla. Bohužel. A tohle investiční běsnění zastaví až ekonomická krize, jejíž příchod výrazně přiblížila černá labuť jménem Nový typ koronaviru.

A to si kritici budoucího slovenského premiéra Igora Matoviče myslí, že je to nezodpovědný šašek.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus.