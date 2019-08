Opozice by si mohla pro rozumy zajet do Bratislavy

České opoziční strany by měly hned v září poslat své zvláštní pozorovatele do Bratislavy. Tam totiž vypukne ostrá kampaň před volbami do Národní rady v březnu 2020, v nichž bude chtít místní opozice odstavit od moci dlouholetého hegemona Roberta Fica a jeho stranu Smer. Budou to velmi poučné měsíce – nejen pro slovenské partaje a občany, ale i pro ODS, Piráty a další české strany.

