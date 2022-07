I pro Slovensko platí, že fungující stát vyžaduje víc než jen miliardové investice

Když byla na Slovensku oznámená investice společnosti Volvo do nové továrny na výrobu elektroaut, znělo to jako velká událost. Ve vesnici Valaliky nedaleko Košic díky 1,2 miliardy eur vyroste továrna, kde najde zaměstnání 3300 lidí. Okamžitě se objevily plány na masivní výstavbu bytů, na rozsáhlé změny v košické dopravní síti a na tisíce dalších pracovních míst v návaznosti na příchod švédské automobilky. Komentář Bratislava 12:45 24. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představování místa výstavby továrny na elektroauta Volvo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nadšení z této zprávy projevovala spousta vrcholných politiků na Slovensku. V reakcích zaznívaly dokonce hlasy, že touto investicí by se mohl zastavit odchod Slováků do zahraničí.

Skutečnost je přitom mnohem složitější, nedostatek pracovních příležitostí je pouze jedním z mnoha důvodů, proč Slováci dlouhá léta odcházeli do zahraničí – a mnozí natrvalo. Investice Volva právě na východním Slovensku přichází přitom na místo, kde je nezaměstnanost opravdu vysoká.

Narážel na to i opoziční politik a někdejší premiér Robert Fico, který proslul svým výrokem, že „na východě nic není“. Hluboce tím urazil obyvatele východního Slovenska, kteří si to dodnes velmi dobře pamatují.

Právě z východních regionů, ať už to byl Spiš, Zemplín, nebo Gemer, ale i třeba Orava a Kysuce na severu Slovenska, se už před sto lety odjíždělo za prací, především do Ameriky. Po nástupu komunistické diktatury odcházeli Slováci do Rakouska, Německa a dalších západních zemí, ale už z politických důvodů.

Kdo čekal, že vystěhovalectví Slováků po listopadu 1989 skončí, ten musel být překvapen. Podle odhadů Úřadu pro Slováky žijící v zahraničí působí asi 1,5 milionu krajanů mimo Slovensko.

Školství, zdravotnictví, státní správa

Důvodů pro odchod ze země je více. Na prvním místě je třeba uvést úroveň školství, slovenští studenti na českých školách studují ve vysokých počtech a oceňují právě vyšší odbornost.

Dalším vážným problémem Slovenska je zdravotnictví. V jeho části pravděpodobně platí, že bez úplatků nebo známostí nedostanou pacienti kvalitní péči. Pochopitelně něco takového nelze brát jako pravidlo, vypovídá to ale o tom, že systém asi nefunguje tak, jak má.

O úplatcích a korupci se mluví i v souvislosti s justicí a policií, kde se běžný občan bez patřičného vlivu nedomůže svých práv. Nemluvě o znechucení občanů z politiky i z rozdělené společnosti.

Po nejbližších parlamentních volbách, které se budou konat v roce 2024 a ve kterých se podle průzkumů zatím očekává vítězství současné opozice, se už teď někteří Slováci chystají ze Slovenska odstěhovat.

Školství, zdravotnictví, státní správa i politika jsou sféry ve společnosti, které musí fungovat, aby se dalo hovořit o úspěšném státu. Pokud mají tak vážné problémy jako na Slovensku, žádná automobilka je nevyřeší, ani když s sebou přinese do země několik miliard.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu