Slovenský premiér není před volbami v Česku ani inspirace, ani strašák

Až začne někdo v předvolební kampani strašit, že podpora toho či onoho politika znamená přivolávání slovenských problémů a metod premiéra Roberta Fica, bude to buď velké přehánění, nebo neznalost dění v Bratislavě. Kdokoliv by se chtěl v Česku inspirovat Ficem a jeho vládnutím, přišel by o voliče, protože slovenský kabinet jedná extrémně, nekompetentně a škodí občanům. Komentář Praha/Bratislava 16:30 5. května 2025

Premiéra Fica teď čeká návštěva Moskvy, kam jede slavit 9. května spolu s prezidentem Vladimirem Putinem výročí konce 2. světové války.

Jako jediný premiér zemí EU a NATO – i Viktor Orbán zůstal doma – se postaví po bok ruského prezidenta, na kterého je vydán mezinárodní zatykač, jehož země napadla Ukrajinu a už více než tři roky tam zabíjí civilisty včetně dětí. A kterého Fico navštívil už vloni před Vánoci. Putin aktuálně znemožnil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi dojednat příměří.

Slovensko v izolaci

Fico tím nepochybně oslabuje pozici Slovenska v EU a NATO, tedy ve dvou organizacích, které zemi zajišťují bezpečnost a prosperitu. Vydává to za suverénní zahraniční politiku „všech čtyř světových stran“, ale ta ho zavedla jen do izolace.

A zůstat coby malá země ve střední Evropě bez pevných vazeb – i to se může v rychle se měnícím světě stát –, je velmi nebezpečná hra. Historie nabízí Slovákům mnoho příkladů.

Česká zahraniční politika byla v zásadě za všech vlád (pomiňme některé excesy Miloše Zemana) prozápadní, pěstovala důležitá partnerství a prosazovala ekonomické zájmy Česka.

Podle podzimního výzkumu Středoevropské observatoře digitálních médií si přeje vítězství Ukrajiny ve válce s Ruskem 44 procent Čechů, ale jen 32 procent Slováků. A vítězství Ruska by uvítalo 17 procent Slováků, ale pouze 7 procent Čechů.

Každý šestý Slovák přeje vítězství Putinovi, kterého jede navštívit Fico! V Česku by za takovou cestu jakéhokoliv premiéra tvrdě kritizovala opozice, většina občanů na sociálních sítích a třeba i na náměstích, také média a některé instituce, jako například Senát.

Nejde jen o zahraniční politiku

Březnová inflace se na Slovensku zvedla na 4,3 procenta a je nejvyšší v eurozóně, kde naopak klesá (v Česku je na 2,7 procentech). Slováky trápí Ficova drahota, nejnižší růst HDP v zemích Visegrádu, rostoucí nezaměstnanost, vláda je zatěžuje novými nesmyslnými daněmi, firmy si stěžují na vysoké odvody a investoři se Slovensku začali vyhýbat i kvůli právní nejistotě.

Kdo by chtěl, proboha, být podepsaný pod takovými výsledky v Česku?

Ficovo vládnutí je nekompetentní, což se mu při jeho třech předchozích premiérstvích nestalo, a v Česku snad žádná vláda dosud nepředvedla tolik neschopnosti.

A především – klíčem k jednání Roberta Fica je jeho osobní motivace, jakou v Česku nikdo nemá.

Po víc než roku čtvrtého mandátu je jasné, že mu jde jen o to udržet se u moci za každou cenu, aby se už nikdy nedostal do hledáčku orgánů činných v trestním řízení za některé minulé činy. Jako se mu to stalo na jaře 2022.

Ficovi se v jeho aktuální extrémní, promoskevské a vlastní zemi poškozující poloze nemůže chtít podobat žádný z významnějších politiků v Česku. Ani Andrej Babiš, který ho před slovenskými volbami podpořil.

Autor je šéfredaktor deníku Právo.