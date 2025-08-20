To složitější Trumpa teprve čeká. Pouhé symboly válku neukončí
Donald Trump je rád středem pozornosti – a té se mu v posledních dnech dostává hojně. Poté, co na konci minulého týdne přizval na Aljašku ruského prezidenta Vladimira Putina, na začátku tohoto týdne v Bílém domě přivítal řadu evropských lídrů v čele s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Trump během loňských voleb sliboval, že válku na Ukrajině ukončí klidně během 24 hodin. To se samozřejmě nestalo, a prezident pak začal tvrdit, že to byla hyperbola. Po čem vlastně touží?
Matěj Schneider: To složitější Trumpa teprve čeká. Pouhé symboly válku neukončí
Samozřejmě mu jde o velké oslavné titulky, že všechno vyřešil. Ve druhé řadě se chce zbavit trápení s osudem východní Evropy a soustředit na jiné věci.
Jeho aktuální série schůzek má ukázat, že toho míru na Ukrajině dosáhne. Jenže schůzky jsou ta jednodušší část. Putin samozřejmě ocenil, když Trump symbolicky ukončil jeho světovou, respektive spíše západní izolaci, a nechal pro něj na Aljašce rozprostřít rudý koberec.
I Zelenský je stejně jako Trump tak trochu televizní prezident. I proto moc dobře věděl, že po schůzce, kdy se s Trumpem před kamerami pohádali, bude zábavným zvratem, když si na aktuální mítink vezme oblek, jehož absence mu byla minule vyčítána. V Oválné pracovně z toho káplo pár vtípků.
Symbolická stránka
Evropští lídři v čele s Emmanuelem Macronem, Keirem Starmerem nebo Friedrichem Merzem přijeli do Washingtonu s aurou jakési pokorné potupy. Na sociálních sítích se v den schůzky šířila jejich fotografie, jak schlíple čekají v Bílém domě, než si na ně Trump udělá čas – jako školáci před ředitelnou.
Nic naplat, že fotografie nebyla reálná, ale výtvorem umělé inteligence. Když takový obraz vystihuje pocity mnoha lidí, bude se prostě šířit – nehledě na to, že není skutečný.
Vizuální a symbolickou stránku bychom tedy měli. Jak se ale posunula reálná jednání o míru? Situace na frontě teď nahrává Rusům, ukrajinští lídři trvají na tom, že dohoda musí zachovat územní integritu jejich země.
Ostatní evropští lídři žádají bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. To samozřejmě v rámci Severoatlantické aliance zase nevoní mnoha Američanům, kteří se konfliktu na Ukrajině chtějí především zbavit – aby se mohli soustředit na rivalitu s Čínou.
Bezpečnostní záruky
Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff nyní tvrdí, že během aljašského summitu ruská strana připustila, že by Ukrajina mohla – minimálně od evropských spojenců v rámci ujednání míru – jakési bezpečnostní záruky skutečně dostat. To by byl opravdový průlom. Ale věří tomu v tuto chvíli málokdo.
Trump si může tleskat za to, že nutí všechny strany mluvit. Bez toho je samozřejmě jakékoliv sjednání míru nemožné. Ale začít mluvit nestačí. K míru je potřeba dohoda o společné realitě – a ta se z momentálních požadavků jednotlivých aktérů stále nerýsuje.
Americký prezident slibuje, že bude následovat další schůzka, které se bude účastnit jak Putin, tak Zelenskyj. Kdyby se mu něco takového podařilo, byl by to jistě velmi sledovaný další díl jeho spektakulárních summitů.
Není ale jasné, na čem by se prezidenti válčících zemí mohli v tuto chvíli shodnout.
Autor působí na serveru voxpot.cz
