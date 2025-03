Sněmovní bouře ve sklenici vody

Opozice si často stěžuje, že jí leckterá média nikoli nestranně kritizují za různé kroky a prohlášení a preferují vládní koalici. Není to ale tak jednoduché, vláda dostává od médií už minimálně rok a půl co proto za kde co. Ale když budí údiv mnohahodinová vystoupení opozičních lídrů ve Sněmovně, s projednávaným bodem povětšinou vůbec nesouvisející, těžko se divit.

