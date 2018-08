Bakala nepřišel a policie ho nepředvede

Členové sněmovní vyšetřovací komise ke kauze OKD se o tom přesvědčí v následujících týdnech. Vstup policejní eskorty s podnikatelem Zdeňkem Bakalou do příslušné místnosti budou moci vyhlížet zhruba do půlky října. Potom komisi vyprší její mandát.

Pochopitelně může být prodloužen. Tím by však zákonodárci pouze protáhli čekání na zázrak o další týdny či měsíce. Velmi pravděpodobně se stejným výsledkem. Pokud Zdeněk Bakala nezmění svůj názor, potom ho komise nevyslechne. Ani v srpnu, ani v říjnu, ani někdy na jaře.

Zákony mají platit stejně pro chudé i bohaté, jak tvrdí předseda vyšetřovací komise. Ti druzí mají však výhodu v tom, že si mohou dovolit zaplatit schopné, někdy všehoschopné, právníky.

Ti jim poradí, jak se nepříjemným momentům vyhnout, aniž by riskovali, že za to budou potrestáni. Byť svým chováním může finančník Bakala vyvolávat dojem, že se bojí čelit dotazům poslanců, nebo že pohrdá parlamentem, těžko to může změnit jeho rozhodnutí.

Draví investoři, ke kterým Bakala podle způsobu podnikání patří, nemohou příliš podléhat citům. Rozhodují se na základě chladných úvah a jednoduchých počtů. Levně pořídit firmu, vytěžit z ní maximum a pak se jí zbavit.

Bakalovi zatím nebylo prokázáno nic

V případě OKD by mohlo slovo „vytěžit“ asociovat dobývání uhlí. O to sice v OKD má jít především, ale nemalý zisk vynesly věci, které s těžbou bezprostředně nesouvisejí.

Řeč je o bytech, pozemcích a dalším majetku společnosti. Například v privatizační smlouvě je pasáž o tom, že byty patřící OKD by měly být v případě prodeje přednostně nabídnuty k odkupu nájemníkům za netržní ceny.

Tento příslib nebyl dodržen a tisíce bytů byly vyčleněny z majetku OKD do jiné firmy a postupně skončily v rukou mezinárodní investiční společnosti a nikoli nájemníků.

Lze to vnímat jako názorný příklad toho, že v byznysu se nehraje na city. Není proto divu, že kolem Bakalova působení v OKD je tolik emocí a že mu mnozí nejenom politici nemohou přijít na jméno.

Zároveň není překvapením, že Bakalovi zatím nebylo prokázáno nic, co by odporovalo zákonům této země. Byť způsob privatizace řeší orgány činné v trestním řízení. To se však netýká Bakaly, ale jiných lidí.

Výsledek práce sněmovní vyšetřovací komise na tom velmi pravděpodobně nic zásadního nezmění. A není úplně podstatné, zda k tomu poslanci dospějí s přispěním výslechu Bakaly, nebo bez něj.