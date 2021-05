Jde už jen o to, komu připadne Babišův skalp?

Předvolební kolotoč se roztáčí. Nebudou v něm chybět aféry reálné i vycucané z prstu, silná slova ani teatrální gesta. Vládní koalice se může leda modlit – aby se rozptýlily otazníky kolem Vrbětic, aby se rychleji očkovalo, aby infekce ustupovala nebo aby její ekonomické následky nebyly zničující. Na to, že jsou mistři světa, už babišovcům ani sociálním demokratům voliči nenaletí. Komentář Praha 6:36 12. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koalice Spolu: Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala a Marian Jurečka | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

O to pozorněji se sledují aktivity a rozebírají vyhlídky demokratické opozice. Nejatraktivnější je nenápadná přetahovaná mezi tandemem Pirátů a Starostů na straně jedné a konzervativní koalicí Spolu na straně druhé.

V neděli zveřejněný volební model agentury Kantar sice opět přiřknul vítězství středové dvojici, ale o tři procentní body si oproti březnu pohoršila na 27 procent. Naopak trojblok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 překonal 21 procent a už aspiruje na stříbrnou medaili.

Vyvozovat z toho cokoli zásadního by bylo zbrklé. Už proto, že páteční průzkum agentury Median mluvil o setrvalé více než sedmadvacetiprocentní pozici Pirátů se Starosty, druhém místě pro ANO s 21 procenty a až třetí příčce pro koalici Spolu se 17 procenty.

Počítejme se statistickou chybou, ale i měnícími se náladami lidí. Doba je divoká, jedna bombastická informace střídá druhou, a tak se dá pochopit, když voličské nálady budou ještě těkat.

Pozadí některých trendů ale působí výmluvně. Například snaha ODS, TOP 09 a lidovců zaujmout co nejrychlejšími reakcemi a co netvrdšími soudy. Vrásky mají zejména občanští demokraté. Jejich místopředseda a šéf Senátu Miloš Vystrčil si nedávno posteskl, že lídr Petr Fiala přes všechny jeho kvality nepůsobí autenticky.

Narážel tím na Fialovu akademičnost, v níž jedni mohou vidět přehnanou zdrženlivost a druzí nedostatečnou lidovost. Má však za sebou ambiciózní družinu, která je po osmi letech v opozici celá žhavá znovu převzít vládní otěže.

Sehrát vyrovnanou partii

Prořízlá ústa v rámci koalice Spolu předvádí zejména předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, její straničtí kolegové však zůstávají ve stínu. Z toho vystoupila leda pražská organizace topky, v níž to vře, což má za následek i sesazení Jiřího Pospíšila z čela společného klubu se STAN v pražském zastupitelstvu.

Lidovci si vystačí s bodrým přizvukováním Mariana Jurečky. Jejich čas a čas jejich věrných sympatizantů nastane, až u voleb vypukne kroužkování.

Zatímco konzervativci si dávají záležet, aby se ke všemu vyjádřili jako první, Piráti se Starosty a nezávislými šetří slovy a od pasu nepálí. Vrchní pirát Ivan Bartoš deníku Právo řekl: „Já si nemyslím, že když vyjde článek v novinách, tak je zodpovědné udělat tiskovou konferenci a hned obviňovat někoho z činů, které nejsou v dané chvíli prokázány.“

Bartoš tímto přístupem cílí i na odpadávající stoupence vládních stran. Riskuje však, že o to hlasitější a radikálnější budou v opozičním táboře konzervativci. Těm se pro začátek povedlo přesvědčit oddaný elektorát všech tří stran, že uzavřená koalice je sehraná a ideově homogenní.

Poté, co se ukázal jako nereálný záměr Pirátů a Starostů rozpustit sněmovnu a jít do předčasných voleb, stoupají akcie plánu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 na vyjádření nedůvěry vládě. Poté, co naši zemi opustí vyhoštění ruští diplomaté, prý bude pro i středový pár.

To hnutí ANO už na důvěru poslanců dávno rezignovalo. Andrej Babiš se o víkendu začal znovu vemlouvat seniorům a slibovat jim šestnáctitisícový průměrný důchod. Zároveň se chystá věnovat pozornost zdravotnictví, například prevenci boje s rakovinou. Špeky z minulých kampaní musí nahradit jinými. Přesto zbraně nesložil a, když už nic moc nepokazí, může s vyzyvateli ještě sehrát vyrovnanou partii. Svůj skalp lacino nedá.

Autor je politický analytik.