Aplikace BeReal je sociální hit roku. Zvládne své problémy, nebo ji spolkne konkurence?

BeReal je největší hit mezi sociálními sítěmi letošního roku. Aplikace má jednoduchý princip: jednou denně vám ve víceméně náhodný čas přijde notifikace a vy máte během dvou minut vyfotit, co právě děláte – bez přikrášlování. BeReal se tak snaží kontrovat vyumělkovanost konkurenčních sítí v čele s Instagramem. Zvládne ale nápor nových uživatelů? Komentář Praha 17:19 28. října 2022

Ještě v předchozím roce byl BeReal drobnou francouzskou aplikací, dneska je to globální hit. Loni touto dobou měl 10 tisíců denních uživatelů, v současnosti jejich počet vystoupal na více než 15 milionů. Na konci letošního září podle monitoringové služby Sensor Tower překonal 50 milionů stažení. Valuace se letos vyškrábala o stovky milionů dolarů.

Pro srovnání: když Facebook před deseti lety kupoval Instagram za miliardu dolarů, měla tato síť 30 milionů uživatelů. S narůstající velikostí ale přichází větší problémy.

Částečně to vychází z principu samotné aplikace. Čistě z technologického pohledu je totiž koncept BeRealu noční můrou: všichni uživatelé se k serverům této sítě chtějí z principu připojit ve stejnou chvíli – v momentě, kdy jim pípne notifikace, že mají fotit.

Aplikace má oproti svým největším konkurentům stále zlomek uživatelů, i tak ale servery služby zakoušejí ve chvílích, kdy takzvaně „přijde BeReal“, velký nápor, k němuž nemají dostatečné technické zázemí. A to i přesto, že služba dělí zeměkouli do čtyř časových pásem, aby předešla technickým potížím a zabránila tomu, aby notifikace přicházely uprostřed noci.

V praxi to znamená značnou chybovost. Takřka každý uživatel má zkušenosti s tím, že se jeho fotka na BeReal nahrává dlouhé minuty až desítky minut, což pochopitelně mnohé odradí.

Jak vydělávat

Druhý problém, kterému BeReal čelí, je monetizace. Z tohoto pohledu je aplikace možná až moc „real“ ke své vlastní škodě. Zatímco pro uživatele je absence reklam a sponzorovaných influencerských postů přesně tím, co je k BeRealu přitahuje, z pohledu vedení aplikace je to problém, který zatím nevyřešilo.

Otázka zní: jak vymyslet udržitelný zdroj příjmů pro službu, která stojí principiálně v opozici vůči zajetým modelům fungování sociálních sítí?

Jedna z variant, kterou BeReal zvažuje, jsou placené bonusy, podobně jako to dělá například sociální platforma Discord. Vedení aplikace nicméně zatím vehementně tvrdí, že její základní forma vždy zůstane bezplatná s tím, že placené bonusy přijdou nejdřív v druhé půlce příštího roku. Přítomnost reklam zatím zcela nevyloučilo.

Ani zmíněný Instagram neměl v době skoupení Facebookem jasný zdroj příjmů. Čímž se dostáváme k alternativním variantám toho, jak může budoucnost BeRealu vypadat. V uplynulých dekádách totiž většinu úspěšných sociálních služeb buď v pravý moment koupil větší konkurent, nebo je konkurence začala bezskrupulózně kopírovat.

To druhé se BeRealu děje už teď. Instagram během léta spustil „oboustranný“ filtr ve stylu BeRealu (který zaznamenává váš „skutečný“ moment na přední i zadní kameru) a podle serveru The Verge pracuje na úplném klonu BeRealu. TikTok už dokonce spustil vlastní samostatnou kopii BeRealu nazvanou TikTok Now (stejně jako Snapchat).

Je samozřejmě otázkou, jestli v rukou gigantické konkurence neztratí okopírované funkce své kouzlo. „BeReal vás neproslaví. Pokud se chcete stát influencerem, můžete zůstat na TikToku a Instagramu,“ hlásá sebevědomě popisek BeRealu v App Storu.

Pokud ale aplikace nevyřeší svoje vrstvící se problémy, možná tyto věty brzo nebudou vyznívat jako hrdé prohlášení o vlastní identitě, ale jako temná věštba.