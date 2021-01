Sociální sítě na rozcestí. Rozeštvaly americké občany dokonale

Promyšlené algoritmy pomáhají každé svobodně sdílené slovo zesílit jako megafon. Tím k sobě přitáhnou maximum pozornosti. Čím větší kontroverze a konflikt, tím více lidí. Čím více lidí, tím více času. A čím více času, tím více peněz z reklamy.

Líbí se vám něco na sociálních sítích? Tak my vám to začneme servírovat opakovaně. Abyste si zbytečně nerozšiřovali obzory. Sociální sítě vás zkrátka zavřou do bubliny podobně smýšlejících lidí. Utvrzují vás v utváření jednoho názoru. Kdyby šlo o příznivce kojení, letecké modeláře nebo zahrádkáře, vše by bylo v naprostém pořádku.

Nelicencované zbraně

Nespoutané sociální sítě se staly globálními nelicencovanými zbraněmi. Může je ovládnout kdokoliv. Stačí mít dost peněz na reklamu. K tomu pár šikovných marketérů a pár lidí ochotných uvěřit čemukoliv. Reklama spolu se sociálními bublinami funguje dokonale. Radikalizuje.

Sociální sítě kombinací reklamy a udržováním pozornosti vydělaly tolik peněz, že se jejich majitelé stali nejbohatšími lidmi světa. Seznamte se: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

Co si asi jejich majitelé a akcionáři říkali, když ve svém mobilu viděli živý přenos z washingtonského Kapitolu, posvátného místa americké demokracie? Nastalo totiž přesně to, co předvídali novináři, aktivisté a autoři dokumentů jako je Sociální dilema nebo Velký hack.

Fake news, fake media

Tak dlouho mluvíte jako prezident Donald Trump o falešných médiích a falešných zprávách, volebních podvodech, až dav rozšlape vybavení jedné z nejstarších tiskových agentur Associated Press a vtrhne do Kongresu.

A účastníci povstání jsou bytostně přesvědčeni, že jdou dělat revoluci. Přečetli si to přece na facebooku! Co se píše v novinách, je nezajímá, protože to je fake, faleš. Říká to přece i prezident. Ten samý prezident jim ještě předtím dodá páru v plamenném projevu. A později na sociálních sítích vyjádří protestujícímu davu dokonce sympatie!

Neštěstí je na světě.

Útok na Kapitol si vyžádal životy pěti lidí, což je vlastně docela dobrý výsledek. Není to hezká představa, kdyby se rozhořela přestřelka mezi těžce přečíslenými kongresovými policisty a útočníky.

Majitelé sociálních sítí se tak pět minut po dvanácté rozhodli, že demokracii už podkopali dostatečně a že odcházejícího zahořklého Donalda Trumpa od sítí odstaví. Nejprve dočasně, potom natrvalo. Přitom právě v americkém Kongresu museli přesvědčovat zákonodárce, že oni jako šéfové sociálních sítí dělají všechno správně.

Nedělali. Pandořina skříňka rozeštvaných internetových fanatiků se už otevřela. Nepůjde jen tak zavřít. Většinu konkrétních vzbouřenců se povede identifikovat a pozatýkat. Každý druhý povstalec se totiž natáčel a nahrával – kam jinam než na sociální sítě.

Soudy ani policie nezahojí čtyři roky lží, pomluv, systematické dehonestace těch skutečně svobodných médií založených na skutečné redakční práci.

