Šou kolem voleb ruského prezidenta začíná vypadat jako cirkus

Že udělá z volební kampaně před březnovou volbou hlavy ruského státu šou tak, jak jen ona to umí, již dříve upozornila kandidátka na tento úřad, bývalá hvězda šoubyznysu a novinářka Xenije Sobčaková. Svůj slib plní. Komentář Praha 21:00 3. listopadu 2017

Ve volebním cirkuse, který nastal, by mohl Putin vypadat jako ten, který přichází celý v bílém | Foto: Kirill Kudryavtsev | Zdroj: ČTK/AP

Poté co řekla, že si je vědoma beznadějnosti své kandidátské pozice, začala vhazovat do mediálního prostoru prohlášení, která vyznívala neobvykle v porovnání s povoleným standardem. Jenže existuje všeobecné přesvědčení, že Xeniji povolil kandidaturu osobně Putin alias strýček Voloďa z jejího dětství, takže se ji nikdo zatím neodvážil klepnout přes prsty.

Rusové tak s mírně vytřeštěnýma očima uslyšeli to, co ze státem kontrolovaného éteru dávno zmizelo. Že Krym je podle mezinárodního práva ukrajinský. Že Stalin byl krvavý zločinec. Že má proběhnout referendum, v němž se obyvatelé rozhodnou, jestli bude konečně Leninova mumie odstraněna z mauzolea a pohřbena. Pokračování šokující šou určitě přijde.

Zajímavou reakci z Putinovy administrativy, která se snaží mít pod naprostou kontrolou společenské procesy v zemi a navíc je vyvolávat podle vlastní potřeby, přinesl ve svém kanálu na Telegramu šéfredaktor rozhlasové stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov:

„V Putinově administrativě je zmatek kvůli kampani Xenije Sobčakové. Jeden říká: 'Tak co, porodili jsme Frankensteina na naši hlavu?' Druhý zamračeně odpovídá: 'Přesněji řečeno na náš zadek.'“ Žádný příkaz od nejvyššího šéfa, aby Xeniji zatnuli tipec, však nepřichází. Mezitím se do vytvořené skulinky začali hrnout jiní.

Ten v bílém

Alexandr Mitrofanov: Seznam žen, které hodlají obsadit Kreml, se rozrůstá | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas Plus

Možná je správnější říct jiné. Seznam žen, které hodlají obsadit Kreml, se totiž rozrůstá. Je v něm básnířka Alina Vituchnovská a prodavačka z Altajského kraje na Sibiři Jelena Klimaškinová. S příslušným prohlášením vystoupila zpěvačka a moderátorka Jekatěrina Gordonová, jejímž volebním sloganem je Za baby! Sice říká, že volit nikdy nebyla, ale teď chce do Kremlu s jediným cílem, pomoct matkám samoživitelkám.

Další zájemkyně o post hlavy státu, šéfka strany Ženský dialog Jelena Semerikovová, slíbila, že svou kampaň povede striktně jen proto, aby ze všech sil podpořila Vladimira Putina. Moderátorka pořadu o sexu Anfisa Čechovová sbírá lajky na Instagramu a pak se možná přihlásí taky.

Existuje všeobecné přesvědčení, že Xenii povolil kandidaturu osobně Putin alias strýček Voloďa z jejího dětství | Foto: Evgeniy Isaev | Zdroj: Wikimedia Commons CC-BY-3.0

Herec Alexej Panin, šampión v kategorii skandály, sex a sprosťárny, který si udržuje popularitu coming-outem o bisexualitě a dementováním videa, na němž muž, který je mu podobný, souloží se psem, šel do této party taky. Dokonce vyrazil do moskevských ulic v doprovodu nahé slečny, která si přikrývala intimní místa plakátem Panin naším prezidentem! Pak ale řekl, že si to rozmyslel.

Naopak to myslí upřímně pornoherečka Jelena Berkovová. Chce být prezidentka. Vůbec jí nevadí, že nesplňuje podmínku věku 35 let.

Když jsem tento komentář dopsal až sem, vyskočila mi na počítači spekulace z ruských politických kruhů, že zítra oznámí svou kandidaturu sám Putin. V tom cirkuse, který kolem voleb nastal, by mohl vypadat jako ten, který přichází celý v bílém.

Autor je komentátorem deníku Právo