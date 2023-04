Na každého jednou dojde. Bude to platit i pro fotbalového bosse Berbra?

Strahovem měl na mysli sídlo fotbalové asociace, ve kterém měl velký vliv Roman Berbr. Člověk, který si postupně spřádal pavučinu vztahů uvnitř fotbalového hnutí. Na různé posty na úrovni okresů a krajů byl schopen prosadit své lidi. Ti mu potom pomáhali na valných hromadách obsazovat důležité funkce.

Fotbalovým prostředím se proto neslo rčení, že Berbr umí volby. Bez jeho podpory bylo těžko představitelné, že by se někdo dostal do významné funkce, předsedu asociace nevyjímaje. Tito lidé potom rozhodovali například o finančních tocích nebo o nastavení pravidel uvnitř fotbalového hnutí.

Roman Berbr byl silným hráčem, který obrazně řečeno diktoval tempo hry a mnohdy i její výsledek. Ostatně sám byl sedm let místopředsedou fotbalové asociace. Nebýt jeho zatčení, byl by jím patrně dodnes.

Fotbalové prostředí

V době jeho aktivní funkcionářské éry se zákulisím nesly různé zkazky týkající se například placení tzv. jízdného. To mělo zaručit danému klubu, že neupadne v nepřízeň rozhodčích a tím se v dané soutěži vyhne bojům o záchranu, případně může uvažovat o postupu do vyšší soutěže.

Nejrůznější spekulace týkající se nerovných podmínek jednotlivých klubů z hlediska „zákulisní síly“ se týkaly i první ligy.

Dlouhá léta se o tom mluvilo, neobjevil se však konkrétní důkaz, že by tomu tak ve skutečnosti bylo a že by v tom měl prsty Roman Berbr. Pokud někdo proti tomuto systému vystoupil, byl velmi rychle umravněn. Jednotlivci čelili různým žalobám. Kluby potom zažily zápasy, ve kterých nehrály pouze proti soupeři, ale musely se vypořádat rovněž s podivnými výroky rozhodčích.

To vše bylo spojováno s Romanem Berbrem. Bylo s podivem, že na prostředí, do kterého míří stovky milionů ze státního rozpočtu, se důkladně nezaměřila policie. Přičítalo se to tomu, že nejenom Roman Berbr má dobré vztahy s některými policisty, případně i státními zástupci a soudci. Zdálo se, že jde o dokonalý systém, který nemůže nic narušit.

Z omylu byli Roman Berbr a někteří další lidé vyvedeni na podzim roku 2020. Tehdy byl úřadující místopředseda asociace zadržen a vzat do vazby. V ní strávil zhruba tři měsíce. Na jaře roku 2023 usedl na lavici obžalovaných. Hrozí mu pobyt za mřížemi za korupci a zpronevěru. Berbr se měl jako člen organizované zločinecké skupiny podílet na ovlivňování zápasů a připravit fotbalové hnutí o několik milionů korun.

Podle očekávání Berbr vinu odmítá a tvrdí, že obžaloba nechápe fotbalové prostředí. Konkrétně svět, ve kterém každý na každého něco ví. Kde ti, kteří proti klientelismu a korupci vystupují, jsou z tohoto světa různým způsobem vytěsňováni. Uvidíme, jakým způsobem ho pochopí soudce, který rozhodne o tom, zda je Roman Berbr vinen.

Autor je komentátor Českého rozhlasu