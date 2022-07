Nejen španělské, ale i evropské pokrytectví

Sociálnědemokratický španělský premiér Pedro Sanchez pochválil účinnou součinnost úřadů obou států. Neudivil jen lhostejností k osudu uprchlíků, ačkoli se od něho jako sociálního demokrata dal očekávat soucit s lidmi uvízlými v nouzi, ale i cynismem a pokrytectvím.

Nešlo o organizovaný útok na územní celistvost Španělska, jak pošetile tvrdil. Marockému králi Mohammedovi VI. dal zato najevo, že plným právem odmítá sebeurčovací právo saharským národům. Italský Il Manifesto k tomu jízlivě poznamenal, že by uprchlíci patrně museli být bílí a křesťané. Jako těch 100 tisíc Ukrajinců ve Španělsku, uvítaných s otevřenou náručí.

Evropská morálka…

Madridská zpravodajka bavorského listu Süddeutsche Zeitung Karin Jankerová si povzdychla, kam až hluboko se propadla evropská morálka, jestliže levicový politik, z definice pokrokový, se takto bezcitně vysloví k smrti bezbranných lidí? Povzdech ukončila smutným zjištěním, že Evropa na tom opravdu musí být zle, když hodnoty neničí jen xenofobové. Ti to ostatně mají v popisu práce.

Situace kolem nešťastníků na marocko-španělské hranici by nás o to víc měla varovat, vezmeme-li v potaz probíhající změnu klimatu. Válka na Ukrajině a z ní vzešlá potřeba vyšší energetické bezpečnosti ji ani nezastavila, ani neodložila. Hrozící hladomor, změnou klimatu způsobený, umocněný nynější válkou může v subsaharské Africe zvednout další uprchlické vlny. Evropa na ně rozhodně není připravena. To, že zvládá vlnu ukrajinskou, by nás ukolébat nemělo.

… nebo pokrytectví

Nabízí se otázka, jestli pohoršení nad postojem španělského premiéra, které proběhlo Evropou, nesvědčí spíš o evropském pokrytectví, než že by šlo o obavu o evropské hodnoty. Skrývá se za ním bezradnost, co s uprchlickými vlnami, které dříve nebo později k evropským břehům dorazí. Optimismus španělského listu El País, který radí, aby se tragédie na marocko-španělských hranicích stala podnětem k nadnárodnímu řešení uprchlické otázky, je víc zbožným přáním, než že by se potkával se skutečností.

Příklady k následování tu přesto jsou. Počtem nevýznamný, dvoumilionový národ Moldavanů, sám Rusy bezprostředně ohrožován, který toho nemá mnoho na rozdávání, patří totiž mezi vůbec nejchudší evropské národy, přijal víc než 200 tisíc ukrajinských uprchlíků. O to málo, co nalezl v kredenci, se s nimi velkoryse dělí. Kéž by se zbývající Evropa vzmohla alespoň na tuto nezanedbatelnou trošku…

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost