Moc, anebo čistota právního státu?

Ačkoli španělský sociálně demokratický premiér Pedro Sánchez skončil v nedávných parlamentních volbách za svým největším rivalem, španělskými lidovci, až druhý, má na rozdíl od nich větší šanci získat v parlamentu většinu a dál vládnout. Museli by ho ale vedle spojené levice podpořit baskičtí nacionalisté a katalánští odštěpenci. Komentář Praha 16:30 21. listopadu 2023

Vládnou sice několika málo poslanci, ale významu klíčového. Vrásky na čele vyvolávají odštěpenci katalánští. V roce 2017 si uspořádali referendum a vyhlásili samostatné Katalánsko. Sánchezova vláda je postavila před soud. Pro podvracení španělského státu je soud odsoudil do vězení. Vůdce trestu unikl úprkem do belgického exilu.

Pokud by měli katalánští poslanci podpořit stávající levicovou vládu, museli by odsouzení odštěpenci počítat s amnestií. Slib socialistů má přirozeně své kritiky. Spatřují v něm útok na právní stát. Sánchez se brání poukazem na to, že amnestie přece nebude věcí exekutivy. Odpovědnost za ni ponese parlament.

Nedochází mu patrně, že jde dokonce o daleko důsažnější útok na právní stát, než kdyby v tom smyslu nějaké kroky podnikla vláda. Soudní rozhodnutí hodlá změnit pomocí zvláštního zákona a vytvořit precedent, na jehož základě by parlament mohl kterékoli soudní rozhodnutí cestou zákona ad hoc kdykoli zrušit. Nezávislost soudní tak dostává parádně na frak.

Scholz by osiřel

V Izraeli se z podobných důvodů bouřili, a jakmile skončí válka s Hamásem, dál budou bouřit statisíce Izraelců, dokud nedosáhnou pádu Netanjahovy vlády. Ta se rovněž, opírajíc se o zvláštní zákon, pokouší měnit rozhodování soudů.

Trpělivost došla i předsedovi lidovecké frakce Evropského parlamentu, Manfredu Weberovi. Vyzval Evropskou komisi, aby rázně zasáhla, pokud nechce znehodnotit své letité úsilí přimět Poláky a Maďary, aby přestali oslabovat vlastní právní stát.

Zlí jazykové tvrdí, že Weberovi ve skutečnosti o čistotu španělského právního státu nejde. Je mu jen záminkou, jak dosáhnout oslabení španělských sociálních demokratů. Pokud by se podařilo zabránit této podivné amnestii, Pedro Sánchez by se nejspíš s možností dál vládnout mohl rozloučit a vlády by se ujali jeho rivalové, lidovci.

Změnily by se i mocenské poměry v Evropské radě. Dosud ji výrazně ovlivňuje silný socialistický tandem Sánchez – Scholz. Vyjde-li Weberovi jeho záměr, Scholz by osiřel, naopak lidovci v čele s italskou premiérkou Meloniovou by posílili.

V roce 2017 Sánchez nutil španělské soudy, aby katalánské separatisty odsoudily a vyhověly tak jeho politické objednávce, Weber tehdy neprotestoval, ač šlo rovněž o lámání práva. Ozývá se až nyní. Jde mu opravdu o právní stát, anebo jen o posílení vlastní moci?

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost