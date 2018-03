Sparta se s Italem spálila, ale trenér ze zahraničí není slepá ulička

Titul v trapu. Postup do kvalifikace Ligy mistrů daleko. Absence v Evropské lize. Vyřazení z domácího poháru.

A to jsou jen objektivní neúspěchy. K nim lze přiřadit i ty, na které může mít každý trochu jiný pohled. Nepřesvědčivý herní styl (s hráči, kteří by měli ligu válcovat). Vyhozené stovky milionů (za hráče, kteří by měli ligu válcovat, ale neválcují). Nekritický pohled (na výkony hráčů, kteří by měli ligu válcovat, ale neválcují).

Stramaccioni zaujal Daniela Křetínského, který mu dal možnosti jako žádnému trenérovi v českém fotbale před ním. Italský elegán oslnil sparťanského majitele pohledem na fotbal, který ale nedokázal přenést na hřiště. Tak kde byla chyba?

Mít v životopise Inter Milán nestačí. Stramaccioni zažil úspěch naposledy v mládeži – pak už nebyl úspěšný nikde, kde trénoval. Možná umí o fotbale poutavě mluvit, někde třeba i hrál zajímavý fotbal, ale úspěch v podobě dobrého umístění v tabulce neměl nikde – a ten je, nedá se nic dělat, pořád nejdůležitější. To už není náhoda. Přitom vedl přední týmy ve svých zemích jako Inter Milán, Panathinaikos nebo teď Spartu.

Změn v kádru bylo hodně. Zdaleka ne všichni noví hráči se ukázali jako posily. Majitel Křetínský se sice rozhodl, že chce tým „internacionalizovat“, ale kvůli tomu se z kabiny vytratilo „sparťanství“ – hrdost na letenský klub, pocit nepřemožitelnosti, touha bojovat do úmoru právě za Spartu. Pro zahraniční hráče je Sparta jen další klub v kariéře, a když soupeře nepřehrají fotbalově, tak jim chybí zmíněná bojovnost a víra až do poslední minuty.

Po odvolání italského trenéra se teď Sparta vrátila k českému trenérovi. Ale překopaný kádr zůstane. Nový kouč Pavel Hapal může ukázat, jestli byla chyba jen v trenérovi, nebo i ve výběru špatných hráčů.

Načančaná nejistota

Ale byla by chyba – nejen pro Spartu – zahraniční cestu zavrhnout. Čeští trenéři se v klubech točí pořád dokola. Někteří se na stejné místo vracejí i několikrát. A je to jako začarovaný kruh, který právě cizinec může narušit. Přinést nový pohled na fotbal, nabídnout jiné myšlení (což teď může i Hapal, protože strávil poslední roky v zahraničí).

Jen to chce příště lépe vybírat. Vybrat někoho, kdo už úspěšný byl. Ne přivést nejistotu, i když načančanou.

Experiment „Stramaccioni“ nevyšel. Stál stovky milionů korun, což ale může trápit jen majitele Křetínského. Na druhou stranu ukázal, že i v českém fotbale lze hrát „vyšší“ ligu. Italský trenér změnil Spartu – vyjednal si dříve nepředstavitelné podmínky pro přestupy nebo vylepšení tréninkových podmínek na Letné. Ukázal, že to jde i v Česku.

Sparta se teď sice spálila, ale v budoucnu nejen pro ni nemusí být zahraniční trenér slepou uličkou.