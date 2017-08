Sparta: ostuda, která může pomoct?

Upíná se k tomu sám italský trenér Stramaccioni i část sparťanské obce: ostudné vyřazení z kvalifikace Evropské ligy po dvou porážkách může pražskému klubu paradoxně pomoct. Ostatně poslední titul získali Letenští po podobné a možná ještě větší mizérii: vypadnutí se švédským Häckenem, o kterém předtím ani potom nikdo neslyšel. Sloupek Praha 12:02 4. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový trenér fotbalistů Sparty Andrea Stramaccioni (vlevo). | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

V posledních sedmi letech to bylo železné pravidlo: tým, který měl nejvíce povinností v evropských pohárech, českou ligu nevyhrál. Jedinou výjimku tvoří plzeňská Viktoria, která ale v roce 2013 došla v Evropské lize jen o kolo dál než konkurenční Sparta.

Hned pětkrát za tu dobu slavil s mistrovským pohárem tým, který se v evropských soutěžích nedostal do základní skupiny.

Klub se pro něco rozhodl a musíme tomu věřit, říká Rosický po vyřazení Sparty z evropských pohárů Číst článek

Jeho trenéři měli v porovnání s konkurencí mnohem více času pracovat se svými svěřenci, kteří byli navíc odpočatější. Dá se říct, že v podstatě díky každému evropskému zápasu, ke kterému nemuseli nastoupit, dostali k dobru tři dny na pořádnou přípravu k dobru.

V den utkání evropských pohárů se logicky netrénuje, den před ním jen lehce a den po něm buď vůbec, nebo pouze regeneračně. Když si to vynásobíte šesti (počet duelů v základní skupině), jste na 18 dnech navíc, během kterých můžete nacvičovat, co potřebujete, zatímco soupeři se chystají na evropská utkání, hrají je a odpočívají po nich.

Nikdo v české lize teď nepotřebuje víc času a prostoru na práci než sparťanský trenér Andrea Stramaccioni. Přivedl si deset posil, z toho většinu zraněných, bez kondice nebo bez formy. Řada jich navíc dorazila dost pozdě, takže i soutěžní zápasy připomínají ty přípravné – třeba také v tom, že do každého nastoupili Pražané s jiným kapitánem.

Sparta prohrála v odvetě s Crvenou Zvezdou 0:1 a pohárová sezona pro ni končí. Nepostupuje ani Mladá Boleslav Číst článek

Snad kromě posledních dvaceti minut odvety proti Crvené Zvezdě, do nichž naskočil Tomáš Rosický proti soupeři, který měl v tu chvíli postup více méně jistý, byla jejich hra bídná. Jako by skutečně nevěděli, co mají hrát. Navíc Stramaccioni neměl – kulantně řečeno – zatím příliš šťastnou ruku na sestavu, ať už na výběr hráčů, nebo posty, které jim svěřil.

Aby mohli Letenští dál věřit ve splnění hlavního cíle sezóny, tedy v zisk titulu, a pomoc „evropských“ okének, musí se tohle velmi rychle změnit. I proto, že ligový los k nim nebyl zrovna milosrdný. Čekají je duely v Mladé Boleslavi a Liberci, tak aby nepoztráceli spoustu bodů dřív, než se poznají a ujasní si, co a s kterými fotbalisty chtějí vlastně hrát.

Jediná statistika, která totiž bude po třiceti ligových kolech důležitá, není ani počet zahraničních posil, ani počet tréninkových dní k dobru díky absenci v pohárové Evropě, nýbrž počet získaných bodů.