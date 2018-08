Sparta: ostuda, která může pomoct

Ano, mohlo se to stát a zas až tak daleko k tomu nebylo. Fotbalisté Sparty mohli do třetího předkola Evropské ligy projít navzdory tragickému výkonu v úvodním duelu proti Subotici v Srbsku. Nestalo se. Třeba to pro budoucnost klubu bude přínosné.

