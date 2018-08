Sparta=Slavia=Plzeň. Fotbal není krasobruslení

I po třetím kole fotbalové ligy jsou největší kandidáti na titul srovnaní. Slavia 9 bodů, Plzeň 9, Sparta 9. Měřeno herním projevem by to remíza určitě nebyla. Jenže na to se nehraje.

