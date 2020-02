Kaukus v Iowě skončil na pokraji blamáže, favoritem klání je Pete Buttigieg

V USA začaly primárky Demokratické i Republikánské strany, a to tradičně v Iowě. U republikánů podle očekávání zvítězil Donald Trump. Pro demokraty měl být kaukus v Iowě významným momentem, kdy mohou kandidáti ukázat, jestli jsou schopni své příznivce mobilizovat i v reálu, a ne jen v průzkumech. Praha 6:30 6. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z amerických prezidentských kandidátů demokratů Pete Buttigieg | Foto: Charlie Neibergall | Zdroj: ČTK/AP

Tamní kaukus probíhá tak, že se ve zhruba 1700 okrscích sejdou lidé, diskutují a bojují za svoje favority. Z těchto diskuzí pak vzejde počet volitelů pro jednotlivé kandidáty. Letos se hrálo o 41 delegátů – to jsou asi 2 procenta volitelů pro demokratické primárky na federální úrovni.

Nakonec se letošní kaukus v Iowě do učebnic vryje kvůli něčemu úplně jinému. Mnohem víc než o výsledcích se diskutovalo o samotném procesu. Během sčítání vyvstaly pochybnosti o průběhu hlasování. Šlo o technický problém, a tak se demokraté rozhodli, že výsledky se budou znovu přepočítávat a to trvalo další den. Podle webu televize CNN tato událost dokonce zpochybnila legitimitu samotného hlasování, ale i institut kaukusu samotného.

Média spekulovala, že ze zdržení nejvíce vytěžili Trump a Biden, který v Iowě nepatří k favoritům. Reálný dopad aféry ovšem nebude tak významný. Skuteční favorité Pete Buttigieg a Bernie Sanders totiž vyhlásili svoje vítězství ještě v době, kdy výsledky nikdo neznal.

Udržet si zář reflektorů

Demokratická strana je nakonec zveřejnila alespoň částečně. Na hlasy vede Buttigieg s 26 procenty, on i Sanders pak obdrželi každý po 10 volitelích. Iowa se na chvíli dostala do hledáčku domácích i světových médií, a proto by Buttigieg naopak mohl moment využít k propagaci.

Pete Buttigieg chtěl na svoji stranu strhnout především zklamané republikány a soustavně pracuje na tom, aby byl vnímán jako kandidát, který je v duelu schopen porazit Trumpa. Bernie Sanders cílil na hispánskou komunitu a mladší voliče. Fakt, že má solidní základnu skalních příznivců, může být jeho výhodou v jiných státech, ale proces kaukusu mu zrovna nepomohl.

Po prvních dvou kolech totiž v Iowě vedl a na druhou příčku klesl až v závěru. Warrenová skončila třetí. Joe Biden, který spoléhal spíše na své tradiční starší fanoušky, v Iowě propadl. Teď ho čeká kritický moment, protože ani v příštím státě voleb New Hampshire mezi favority nepatří.

Bloomberg na Floridu

Kdo naopak cítí příležitost, je miliardář Michael Bloomberg. Ten po iowském chaosu hodlá dvojnásobně zvýšit svoje výdaje na reklamu. Časopis Time uvádí, že už se díky stávající propagaci posunul v průzkumech nahoru, a to se nezaměřoval na první státy voleb.

Pokud by se mu podařilo získat masivní podporu voličů později, než bývá pro úspěšné kampaně zvykem, a zároveň by přeskočil začátek bojů, byl by to průlom, protože projít si volbami v Iowě a New Hampshiru patří téměř k tradici. Bloomberg se naopak zaměřuje na státy, kde se bude volit na začátku března během takzvaného superúterý, jde například o Severní Karolínu nebo Floridu.

Podle CNN jeho taktika spočívá v ignoraci demokratů a zaměření se na boj proti Trumpovi. To se ale může lehce přepočítat, protože demokraté ho nemusí vnímat jako kandidáta, který je dostatečně reprezentuje a se kterým se mohou identifikovat.

Pro Buttigiege teď bude těžké udržet si zář reflektorů. Je totiž možné, že další fáze boje se mohou odehrávat mezi racionálním byznysmenem Bloombergem, který by s Trumpem bojoval jeho vlastními zbraněmi, a srdcařem Sandersem s kampaní, která by naopak více cílila na emoce. Je patrné, že Buttigieg se teď musí vymezovat vůči oběma – jako kandidát z lidu a zároveň centrista.

