Koalice Spolu tvrdí, že hlavním soupeřem je populismus, ale v praxi útočí na STAN

Koalice Spolu představila kandidáty do eurovoleb, oznámila cíl a zahájila kampaň. A i když se pokoušela působit jednotně a jednoznačně, ukázala se přitom rozporuplnost její, jakož i české politiky na demokratické straně politického spektra. Komentář Praha 16:30 6. dubna 2024

Rozpory jsou mezi čelními eurokandidáty Spolu. Lídr Alexandr Vondra z ODS je v pozici vůči evropské integraci úplně někde jinde než trojka kandidátky Luděk Niedermayer z TOP 09. Je to vidět nejen na postoji ke Green Dealu, ale například i k euru, kde je Vondra skeptický, zatímco Niedermayer by přijal společnou měnu hned.

Petr Honzejk: Koalice Spolu tvrdí, že hlavním soupeřem je populismus, ale v praxi utočí na STAN

O Euru sice europarlament nerozhoduje ale je to velmi symbolický a vypovídající moment. Rozpory mezi stranami kandidujícími společně jsou vidět i v praxi v evropském parlamentu, kde jsou TOP 09 a lidovci součástí Evropské lidové strany, zatímco ODS spadá k Evropským konzervativcům a reformistům. A tak strany koalice Spolu občas hlasují velmi rozdílně.

Kombinaci stran uvidíte stěží

Snaha rozpory alespoň nějak zamlžit je hezky vidět na plakátech. Na billboardech jsou pod značkou Spolu vždy jen kandidáti jedné ze stran. Například za ODS Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová nebo za TOP 09 Luděk Niedermayer a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Kombinaci uvidíte stěží.

Cynik by řekl, že cílem je vyvolat dojem, že když někdo volí SPOLu, volí jen svoji stranu, která nemá s dalšími nic společného.

Rozpor je i mezi deklarovaným cílem koalice SPOLU a její taktikou. Lídr kandidátky Alexandr Vondra říká, že hlavním cílem voleb bude porazit ANO a SPD. „Volby vnímáme jako střet mezi demokratickými stranami a formacemi jednoho muže, ať už jde o Andreje Babiše, nebo Tomia Okamuru,” prohlásil Vondra při představování kandidátky.

Jenže na té samé tiskové konferenci se pak kandidáti SPOLU okamžitě pustili nikoli do hnutí ANO, ale do hnutí STAN. Vondra vyčetl předsedovi a ministru vnitra Vítu Rakušanovi migrační pakt a lišil se přitom od Andreje Babiše vlastně jen kultivovanějším slovníkem. Lidovecký kandidát Zdechovský pak šel ještě dál a nepřímo ale jasně konstatoval, že kdyby byl premiérem Fialovou, tak by Rakušana vyhodil z vlády.

Taktika do eurovoleb

Důvod útoku na STAN je jasný: Koalice SPOLU ví, že se v eurovolbách nebude přetahovat o hlasy s hnutím ANO, ale právě se Starosty. Ti mají slušně našlápnuto, vzhledem k viditelné kampani Víta Rakušana a také proto, že jsou jednoznačnými zastánci intenzivnější evropské integrace včetně rychlého přijetí eura, což může na jejich stranu přitáhnou liberálnější voliče SPOLu, zejména TOP 09.

Takže ač lze koalici spolu věřit, že jejím cílem je zastavení populismu, v eurovolbách jdou pragmaticky hlavně proti těm, kteří usilují o totéž.

Koalice Spolu na druhém místě?

Jak to dopadne? Povinný optimismus koalice Spolu, která tvrdí, že chce eurovolby vyhrát zřejmě narazí na realitu. A tak je taková, že v současné době je vedení hnutí ANO příliš velké, než aby se dalo do června stáhnout. Pravděpodobné je, že koalice Spolu skončí na druhém místě a Starostové třetí, s lepším výsledkem, než odpovídá jejich preferencím pro sněmovní volby.

Nejlepší v co mohou příznivci vládních demokratických stran doufat, je to, že vzájemné rozpory a útoky v eurokampani nezanechají takové šrámy, aby si politici Spolu a STAN opět uvědomili, kdo je jejich skutečný protivník, přestali se přetahovat o ty samé voliče a pokusili se oslovit ty, jejichž hlasy jim mohou dát naději na společný úspěch ve sněmovních volbách napřesrok na podzim.

Autor je komentátor Hospodářských novin