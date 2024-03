Srazila se dvě Ruska, Putinovo a Navalných

A den poté hovořil před ruským parlamentem Vladimir Putin, prezident Ruské federace a nesmiřitelný nepřítel rodiny Navalných, která ho veřejně označila za vraha svého muže a otce.

Uvedu některé pasáže z Putinova více než dvouhodinového projevu, které mají dopad i na nás. Prosím vydržte tyto dlouhé citace. Nemohu přece mluvit za Putina, musím uvést přesné znění.

„Takzvaný Západ s jeho koloniálními manýrami, se zvykem podpalovat po celém světě národnostní konflikty se snaží nejen o prosté zdržení našeho vývoje. Místo Ruska potřebují závislé, hasnoucí, vymírající prostranství, kde je možné vyvádět cokoliv. V podstatě by chtěli provést s Ruskem totéž, co učinili v mnoha dalších regionech světa včetně Ukrajiny. Chtějí zasít v našem domě nesoulad, chtějí nás oslabit zevnitř.“

A ještě toto.

„Nebyli jsme to my, kteří zahájili válku na Donbasu, ale, jak už jsem nejednou řekl, uděláme vše, abychom ji ukončili, vykořenili nacismus, splnili všechny úkoly speciální vojenské operace, ubránili suverenitu a bezpečnost našich občanů.“

A pak toto.

„Západ vyprovokoval konflikty na Ukrajině, na Blízkém východě, v dalších regionech světa a dál lže. Začali mluvit o možnosti vyslání na Ukrajinu vojenských kontingentů NATO. Ale my si pamatujeme osud těch, kteří kdysi posílali své kontingenty do naší země.“

Evropa musí bojovat s Putinem jako se zločineckými gangy, prohlásila Navalná před europoslanci Číst článek

Tady Putina přeruším, abych upozornil, že Ukrajina není územím Ruské federace podle žádného zákona. Ruský prezident však žije vlastními představami a zákony.

Proto pokračoval: „Ale nyní budou následky pro možné interventy mnohem tragičtější. Musí koneckonců chápat, že máme také zbraně – a oni to ví, právě jsem to řekl – které dokážou zasáhnout cíle na jejich území.“

Zatím by to mohlo stačit pro pochopení, jak vypadá zevnitř Putinova mozkovna. Co ale řekla k tomuto tématu Julie Navalná?

„Pokud chcete skutečně zvítězit nad Putinem, musíte se stát inovátory. A musíte přestat být nudní. Nemáte co do činění s politikem, ale s krvavým mafiánem. Putin je kápo organizované zločinecké skupiny. A politická inovace spočívá v tom, že se mají používat metody, které platí pro boj s organizovaným zločinem, nikoli v politické soutěži.“

Srážka dvou tváří Ruska, na jedné straně Ruska Putinova, na straně druhé Ruska Navalných, je víc než zřejmá. Nechme zatím stranou, jaký bude další vývoj této konfrontace uvnitř Ruské federace. Nás momentálně více zajímá, jak zastavit vzteklého psa, aby smrtelně nezranil nás a naše blízké. Rada Julie Navalné je tady víc než namístě.

