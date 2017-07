Srp, Zeman a jeho strategie. O co jde ve skutečnosti?

Druhá nominace Srpa v letošním roce do funkcí v institucích, které se zabývají totalitní minulostí, je jasným vzkazem veřejnosti: Já si mohu dělat, co chci a kdykoliv si umanu, dostanu se do médií. Odborníci tomu říkají práce s ekonomikou pozornosti.

