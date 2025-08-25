Stačilo! bylo kolem výročí okupace úplně rozparáděné
S blížícími se volbami politické subjekty dělávají všechno možné, aby zaujaly. A leckdy to přehánějí. Letos by se například našlo asi dost lidí, pro něž je rétorika nebo skutky některých činovníků uskupení Stačilo! už jasně za hranou. Můžeme přemítat, jestli jde o účinné nástroje oslovující voliče doposud preferující jiné strany, anebo jen pevně utvrzující ty své, že si vybrali správně.
Pouhé týdny před volebním víkendem se uskupení Stačilo! evidentně výborně hodila připomínka sovětské okupace roku 1968. Ta posloužila jeho předsedovi Danielu Sterzikovi k pozoruhodným tvrzením v časově přesně umístěném rozhovoru pro server Parlamentní listy v předvečer 21. srpna.
Sterzik nepopírá, že šlo o okupaci, s čímž mívali někteří členové KSČM problém už před lety a více méně jim to zůstalo. Předseda Stačilo! však není registrovaný komunista, jen jím založené hnutí s KSČM nejužším způsobem spolupracuje. Někdo by dokonce řekl, že ho využívá.
Sterzik, anebo Vidlák, jak si říká coby blogger, ovšem vidí víc než dvacetiletou okupaci prakticky jako selanku a blouzní o tom, že si „elektrikáři z JZD tehdy stavěli honosnější vily než doktoři mezi válkami“, a když Rusové odešli „všechno nám tu nechali“.
Hlavně podle něho „není moc zemí, které by za dvacetiletou okupaci zaplatily nějakou stovkou mrtvých z autonehod“. Tím popírá řadu prokazatelně zastřelených příslušníky sovětské armády. Bagatelizováním okupace vůbec neuvažuje nad tím, jaké dopady měla na několik generací, a nepřipouští si její obludnou podstatu.
Respektive možná o ní v skrytu duše dobře ví. Cynicky ale oslovuje tu část elektorátu, která by si patrně přála návrat „zlatých normalizačních časů“. Mladší latentní voliči Stačilo! je přitom skoro, nebo vůbec, nezažili, a tak nevědí, po čem by se jim mělo vlastně stýskat.
Vidlák se jeví ochoten k různým řečnickým přemetům, ale úplně ze řetězu puštěný zatím není. Jinak to má šéf kutnohorských komunistů Milata, který před nedávnem zaujal výletem s hrstkou stejně smýšlejících kolegů do podle nich skvělé Ruské federace. A pak měli potíž dostat se zpátky. Milata následně líčil ruskou realitu v nejkrásnějších barvách.
Nyní si ve městě už zřejmě nechvalně proslulý zastupitel zase pořídil výsměšnou selfie u desky „Obětem teroru, násilí a komunistické zvůle v letech 1948 - 89 a účastníkům protikomunistického odboje na Kutnohorsku“. Zdvihl ve vulgárním gestu prostředníček nejen na ony oběti, ale na drtivou většinu veřejnosti. To už je skoro na diagnózu.
Gesto vůči všem
Zatímco nekomunistu Sterzika rázná předsedkyně a lídryně Stačilo! Kateřina Konečná více méně hájí, k excesu svého kutnohorského spolustraníka, jenž by jí tedy měl být bližší, se doposud nevyjádřila. A nejspíš se bude snažit z otázek po Milatově třeštění nějak vyhnout.
Nicméně radost jí krátce před volbami a kolem výročí okupace jistě dělá, že se mediálně docela známá učitelka Bednářová čerstvě odvolala proti podmíněnému trestu za popírání ruských zločinů před dětmi základní školy.
Když si její nabádání z jara 2022, ať žáci nevěří České televizi a že se na Ukrajině nic neděje, děti nahrály na mobil, žádala pak jejich potrestání. Už třetím rokem tak, jako Ukrajinci proti ruským agresorům, statečně bojuje - momentálně coby trojka pražské kandidátky Stačilo.
Bednářová kandiduje za někdejší sociální demokratkou, nyní předsedkyní strany SOCDEM, Maláčovou. Jistě má šanci Maláčovou v kroužkování přeskočit. To ale ještě neznamená, že se pevně zapřená učitelka, která ovšem nyní učit nesmí, do sněmovny dostane.
Nemusí se tam přece dostat ze Stačilo! vůbec nikdo pokud přijde k volbám dost lidí, které k nim paradoxně přivedou právě exponenti uskupení: Vidlák, Milata, Bednářová a další, včetně europoslankyně Konečné.
Autor je komentátor Českého rozhlasu.
