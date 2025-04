Stačilo! hlásí, že si chce vzít zemi zpátky

Poslední březnový den spustilo uskupení Stačilo! předvolební kampaň v Ostravě. Do voleb je povede předsedkyně komunistů Kateřina Konečná (KSČM), ta kandiduje za Moravskoslezský kraj. Vrací se bývalá europoslankyně a bývalá neúspěšná kandidátka na prezidentku za komunisty Jana Bobošíková. Ta povede kandidátku Středočeského kraje. Daniel Sterzik, který si dal přezdívku Vidlák a je předsedou hnutí Stačilo!, povede kandidátku Jihomoravského kraje. Komentář Praha 6:30 6. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stačilo! povede do voleb předsedkyně komunistů Kateřina Konečná (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vidlák už od pandemie covidu šíří neověřené a často nepravdivé informace. Když se Seznam Zprávy ptaly Konečné, co si o jeho přístupu k informacím myslí, řekla: „Dan na svůj blog prostě píše články opřené o fakta i hypotézy, stejně jako píše hypotézy řada pravicových blogerů. O žádné dezinformaci z jeho strany nevím. A pokud má někdo pocit, že píše dezinformace, tak ať se ptá jeho, kde na to přišel.“

Dezinformace je tedy pro komunistku hypotéza. Je jí fuk, co Vidlák píše, komu to lhostejné není, ať si za ním zajde.

Lepší život pro 10 milionů...

Konečná nabízí program změny, na kterou prý „nikdo neměl odvahu“. Cudně nedodává, že tu odvahu neměl nikdo od Listopadu 1989.

Konečná říká: „Máme program, o kterém jsem přesvědčena, že může přinést lepší život deseti milionům lidí v naší republice.“ Pro pamětníky to zní poněkud zlověstně. Mnozí si ještě pamatují na to, jak vypadal „lepší život“ za komunistů. Vím, o čem mluvím, komunisté zabili oba mé dědečky a mým rodičům ničili život, jak mohli.

Bobošíková tvrdí, že se Češi ve vlastní zemi cítí jako cizinci. „Tato země přestala být pro slušné lidi,“ hlásá žena, která kandidovala a kandiduje za komunisty. Na tom prohlášení je typické, že není opřeno o žádná data. Právě naopak.

Podle únorového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) se v Česku cítí bezpečně 77 procent lidí. A od roku 2002, kdy centrum začalo tento údaj zjišťovat, pocit bezpečí roste. V bezpečí se lidé necítí jako cizinci. Jestli existuje pocit ohrožení, nejvíc se váže na agresivní Rusko, ke kterému má ovšem Stačilo! velmi blízko.

Prý si vezmou zemi zpátky

Předseda uskupení Sterzik, Vidlák, na startu kampaně prohlásil, že se jejich čas blíží. Řekl doslova: „Za pár měsíců si vezmeme tuto zemi zpátky!“

Ponechme teď stranou, že se Stačilo! podle průzkumů pohybuje těsně okolo pětiprocentní hranice, nemá jisté, že se propracuje do Sněmovny. Ponechme také stranou, že tedy nemá sílu na to, aby si „vzalo tuto zemi zpátky“.

Podívejme se na podstatu toho prohlášení. Vzít si něco zpátky znamená, že mi to patřilo, pak jsem o to přišel, a teď si to zase beru.

Komunisté si tuto zemi „vzali“ v roce 1948 po komunistickém puči. Na konci roku 1989 jim občané Česko zase odebrali.

Po revoluci byl přijat Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Ten zákon říká, že minulý režim byl zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný.

To by si měl připomínat každý, kdo slyší Stačilo!, jak si chce brát naši zemi zpátky.

Autor je spolupracovník deníku Forum 24