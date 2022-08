Volby míru poranění STANu asi neodhalí

Žádný div, že varovný stav preferenčního konta STANu z posledního průzkumu zaujal minulý týden média především. Jistá nikoli bez škodolibosti. A opět se objevily komentáře prorokující hnutí chmurnou budoucnost. Jak se průběžně děje od poloviny června, kdy na povrch vybublala páchnoucí kauza Dozimetr. Komentář Praha 6:29 3. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kauza Dozimetr rovná se pražský magistrát. To voliči tak brzy nezapomenou, i když jim třeba jinak může starostovský předseda Rakušan připadat vcelku sympatický i důvěryhodný | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

A neutichly ani po nedávném mimořádném sněmu, z něhož vzešlo obměněné vedení, a zněly omluvy na všechny strany.

Natož aby ustaly po té, co by podle společnosti Median momentálně STAN získal ve všeobecných volbách jen 4,8 procenta. Což je ovšem číslo považované obvykle za možnou statistickou chybu a kolem povinných pěti procent se pohybují také TOP 09, lidovci, i od podzimu mimo sněmovnu stojící sociální demokraté.

Pozornost vůči STANu je ale pochopitelná. Už proto, že se třiatřiceti mandáty jde o druhý největší klub vládní koalice. Což je v kombinaci s dlouholetými vztahy zakladatelského tandemu hnutí k pánovi, v jehož mafiánské organizaci se posledních pár roků převelice činil pražský politik STANu, těžké přehlédnout.

Hafo senátorů a zastupitelů

Ovšem pokud jde o ony temné věštby, pak třeba poznamenat, že vysoký počet poslanců STANu je přece důsledkem kroužkování, a nikoli přímým odrazem zisku hlasů pro volební koalici s Piráty.

Ale na straně druhé hnutí během měsíce ztratilo v medianském šetření skoro čtyři procenta, pokles je tedy nesporný. Ale jestli trvalý, těžko předvídat.

V každém případě STAN zůstane i po blížících se volbách dost pevný v Senátu, neboť obhajuje toliko šest mandátů z devatenácti. A minimálně jména Horník, Chaloupek nebo Růžička by měla opakovaně bodovat. Hlubuček Nehlubuček.

Projeví se tedy starostovský sešup výrazněji v obecních volbách? K nějakým ztrátám dojít může. Jenže doposud má hnutí z parlamentních subjektů po lidovcích vůbec nejvíc zastupitelů, a to přes 3800. Pokud jde o osvědčené lokální politiky, dostanou hlasy nejspíš znovu. Polčák Nepolčák.

Kdy může jít do tuhého

Citlivější to však může být v metropoli, kde STAN s pouhými čtyřmi křesly patří do Spojených sil pro Prahu, a tedy k vedení města. A ovšem, kauza Dozimetr rovná se magistrát.

To voliči tak brzy nezapomenou, i když jim třeba jinak může starostovský předseda Rakušan připadat vcelku sympatický i důvěryhodný. Gazdík Negazdík.

Suma sumárum – hnutí nesporně šrámy utrpělo, nicméně jejich hloubku nevidíme, a ani senátní, ani obecní volby nám ji podle všeho neukáží. I když ani to není jisté. Pokud by přeci jen například neuspěli výše jmenovaní a poměrně známí senátoři, nebo dokonce vypadli už v prvém kole, začalo by jít do tuhého.

Takže na přelomu září a října bude sledování Starostů a nezávislých docela napínavé. I když z něho nakonec třeba nic explicitního nepoplyne.

Autor je komentátor Českého rozhlasu