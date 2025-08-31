STAN v zajetí marketinku
Téměř všechny naše politické strany rezignovaly na program, jako na to základní, co nabízejí svým voličům a zaměřily se na nejrůznější marketinkové kreace.
Ačkoli tyto volby mohou skutečně rozhodnout o změně našeho polistopadového směřování, politické strany sázejí v kampani na pohodu. Lídr kandidátky ANO v Moravskoslezském kraji Andrej Babiš nechává svým příznivcům měřit cholesterol nebo krevní tlak a nabádá je, aby šli na kolonoskopii.
Piráti se snaží zapůsobit na voliče novou parodickou volební písní, hnutí SPD už před měsícem zveřejnilo letní volební melodii stvořenou umělou inteligencí v rytmu reggae.
Z voleb se tak definitivně stává lunapark emocí, jak to trefně pojmenoval Petr Fischer v časopise Přítomnost. Nakolik tento způsob lákání voličů před klíčovými volbami potvrzuje teorii o krizi demokracie, nechám už na vaší úvaze.
Vládní strany dohánějí to, co během prázdnin zanedbaly. Existují výjimky, například lidovec Marian Jurečka, který je čele kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji, objížděl o prázdninách vesnice a chodil od domu k domu, ale na druhou stranu třeba o existenci TOP 09 jsme v poslední době vůbec neslyšeli.
I premiér Fiala z ODS, který vede kandidátku SPOLU v Jihomoravském kraji, vyrazil mezi prostý lid a snaží se ho přesvědčit, že umí trpělivě naslouchat.
Výjimku v celkové převažujícím pozitivním tónu kampaně představují Starostové, kteří se ještě nedávno snažili zaujmout takzvanou „dobrou kampaní“, což byl eufemismus pro charitu použitou jako marketinkový nástroj. Tentokrát zvolili opačný přístup.
Přitom ještě před několika dny si předseda hnutí Rakušan, jednička na kandidátce STAN ve Středočeském kraji, připíjel s předsedou SPOLU Fialou na to, že budou postupovat proti Babišovi jednotně. Ale po pár dnech se v sebevědomém projevu vymezil nejen vůči ANO, ale taky vůči spojencům z ODS.
„Nejsme ničí béčko, nebudeme na všechno kývat,“ volal. Zároveň vyhlásil, že si jde pro křeslo premiéra.
Podle posledního průzkumu agentury STEM má ovšem STAN aktuálně 10,9 procenta, drží se na čtvrtém místě a nic nenaznačuje, že by se strana mohla vytáhnout nad 15 procent, o kterých sní předseda Rakušan.
Představa, že lze být s 15 procenty nejsilnější stranou, usvědčuje Rakušana spíš z toho, že se řídí zásadou Donalda Trumpa: „Tvař se vždycky jako vítěz!“ Rovněž jeho slova, že Starostové nebudou SPOLU na všechno kývat, působí stejně nevěrohodně.
Kde takového politika hledat
Všichni si ještě pamatujeme, jak STAN nedávno pomohl SPOLU při projednávání bitcoinové kauzy ve Sněmovně, zřejmě v domnění, že se na věc zapomene. Když celá kauza znovu ožila, Starostové si povolali na kobereček ministryni spravedlnosti, ale opět se spokojili s několika zcela prázdnými ujištěními.
Starostové samozřejmě trpí tím, že mají jen slabé voličské jádro a programově se nijak nevyprofilovali. Je ovšem otázkou, proč se místo vymýšlení různých marketinkových triků nesnažili předvést sebevědomí během svého působení ve vládě.
Petr Fiala asi není typ vůdce, který by měl velkou šanci porazit Andreje Babiše, ale aby Rakušan působil jako vyzyvatel přesvědčivě, nesměl by se jen angažovat v různých marketinkových kampaních a musel by něco předvést.
Pokud se má opravdu někdo postavit do čela antibabišovské koalice, musí to být politik, který přesvědčí voliče osobní integritou a za kterým budou nějaké výsledky. Je ale otázkou, kde budeme takového politika na naší scéně hledat.
Autor je publicista
