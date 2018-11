Faktor standardky. Můžou pomoct, když se nedaří

Ne a ne si vypracovat kloudnou šanci. Nedaří se vám. Prohráváte a vypadá to na nepovedený zápas. Jenomže pak vybojujete rohový kop, míč propadne k volnému hráči a vy můžete slavit, i když jste předtím moc příležitostí neměli.

Přesně to v nedělním derby předvedli slávisté. Dokonce dvakrát. A díky tomu na hřišti úhlavního rivala neprohráli.

„Standardní situace jsou důležitým momentem. Máte při nich před bránou soupeře pět, šest nebo i sedm nejlepších hlavičkářů, což jinak ve hře není úplně možné,“ vysvětloval slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sparta - Slavia 2:2. Rychlý obrat rudým nestačil, sešívaní se vrací do čela ligy Číst článek

Pro tým je výhoda, když se ve slabší chvíli může opřít o standardní situace. A neplatí to jen pro rohy nebo přímé volné kopy. Důležitá jsou třeba i autová vhazování. Přibývá hráčů, kteří dokážou hodit míč až do pokutového území. To pak už je vlastně takový rohový kop...

Pro představu - na letošním mistrovství světa padlo ze standardních situací (statistici započítali i penalty) víc než čtyřicet procent gólů. A to už je pádný důvod, aby se týmy této oblasti věnovaly.

A platí to samozřejmě i opačně. Můžete hrát jakkoliv dobře, ale pak vaši snahu může zhatit jeden povedený rohový kop soupeře.

Právě Sparta o tom v této sezoně něco ví. „Nevím, čím to je, ale ze standardních situací inkasujeme hodně gólů. Pořád ty samé hrubky. To se pak těžko můžeme držet na dohled těm nejvyšším příčkám, když děláme takové chyby,“ zlobil se sparťanský záložník Nicolae Stanciu.

Kdyby Sparta o víkendu ubránila o jeden roh víc, dýchala by Slavii a Plzni v tabulce na záda. Takhle na ně ztrácí sedm bodů, což je skoro v polovině soutěže hodně. Znovu se totiž ukázalo, jak důležitý je v současném fotbale faktor „standardní situace“.