Ne, takhle se státní finance do pořádku nedávají

Už v příštích několika týdnech se rozhodne o tom, zda vláda Petra Fialy splní svůj nejvážnější slib a začne dávat rychle do pořádku státní finance. Konsolidační návrhy by se měly promítnout do rozpočtu na rok 2024, protože pak se okno příležitostí zavře. Na podzim 2025 jsou volby do sněmovny, v nichž půjde vládě o přežití a jistě před nimi nebude škrtat nebo zvyšovat daně.

