Odpor šéfů Starbucks a Amazonu ukazuje odborářům v USA, že jejich boj má smysl

Ve Spojených státech se v posledním roce bouří zaměstnanci, což jim částečně umožňuje nízká nezaměstnanost. Na jednu stranu jde o individuální vzpoury v podobě vlny, která už byla v amerických médiích překřtěna na Velkou výpověď a v rámci které odchází miliony Američanů měsíčně za lepším. Čím dál tím více se ale také probouzí organizovanější odpor v podobě snahy zakládat odbory ve firmách, ve kterých to dosud bylo obtížné. Komentář Praha 9:13 12. května 2022

Na začátku dubna si zaměstnanci skladiště Amazonu v New Yorku odhlasovali historicky první odbory v této firmě na půdě Spojených států. Členové nově vzniklé Amazon Labor Union si brousí zuby na desítky dalších zařízení Amazonu, ze kterých je oslovili místní zaměstnanci.

Trochu nenápadnější vlna ale probíhá v kavárenském řetězci Starbucks. V tom na rozdíl od masivních skladišť Amazonu probíhají hlasování po jednotlivých pobočkách a v tuto chvíli už si jich odhlasovaly založení odborů desítky, některé dokonce jednohlasně.

Firma Starbucks proto povolala zpět do funkce výkonného ředitele svého zakladatele Howarda Schultze, který je velmi známý svojí tvrdou proti-odborářskou rétorikou. Ten se ihned pustil do práce, začal pořádat mítinky, ve kterých zaměstnance od zakládání odborů odrazuje. Tvrdí jim, že přece zaměstnanci (kterým firma zavádějícím způsobem přezdívá „partneři“) a firma tvoří jednu rodinu a že ničemu neprospěje, když do toho vztahu vstoupí třetí aktér v podobě odborů.

Pohled na odborářského předáka

Nezůstalo jen u sladkých řečí, ale došlo i na výhružky. Řetězec sice už loni na podzim slíbil svým zaměstnancům zvednout mzdy, teď se snaží Schultz přihodit ještě benefity v podobě rozšířené nemocenské nebo možnosti přijímat dýška od zákazníků platících kartou – to dosud ve Starbucks nebylo možné a zaměstnanci si stěžovali, že jim to sráží příjmy. Má to ale háček. Schultz tyto výhody slibuje jen těm pobočkám, které odbory nezaloží. Vymlouvá se na to, že odborářským zaměstnancům je nemůže nabídnout bez vyjednávání.

V tom se ale plete a odborový svaz Workers United se proti tomu okamžitě ohradil. Ve skutečnosti totiž jeho krok vypadá jako vyhrožování a vydírání zaměstnanců, kteří by odbory chtěli. To by samozřejmě bylo nejen nevkusné, ale podle americké legislativy také nelegální a Workers United žádají americkou Národní radu pro pracovní vztahy, aby Schultzovy kroky prošetřila.

Vše nasvědčuje tomu, že se Schultz nepěkně přepočítal, jeho tvrdý přístup se mu vymstí a naopak poslouží jako motivace pro odbory. Některé zaměstnance, kteří chtěli zakládat odbory, jeho firma vyhodila, dost možná také nelegálně, a podobné nespravedlnosti v minulosti posílily amazonské odboráře. Samotná snaha zkrotit odborářské aktivity lákáním zaměstnanců na benefity totiž paradoxně ukazuje, že jejich činnost má smysl. Stačilo pár poboček s odbory a vedení firmy hned otevírá kasu.

Odborářská vlna ve Spojených státech je na samém počátku a stále platí, že jen mizivé procento Američanů je v tuto chvíli členy odborů. Pro začínající odbory se toho může ještě mnoho pokazit – ostatně Amazon Labor Union teď jedno hlasování prohrála a organizaci stále čeká nejtěžší úkol v podobě vyjednání kolektivní smlouvy.

Na druhou stranu američtí politici, kteří v úvodu vlny trochu zaspali, se teď začínají probouzet a šéf ALU Chris Smalls v uplynulém týdnu dokonce navštívil jak Bílý dům, tak promluvil v americkém Senátu.

Schultzovi ale i šéfovi Amazonu Jeffu Bezosovi určitě pohled na odborářského předáka Smallse po boku Joea Bidena v Bílém domě rozhodně na klidu nepřidal.

Autor je publicista