Starostové do čela? Tak určitě. Zmatená kampaň patří k největším propadákům předvolebního klání

Hnutí STAN zahájilo ostrou fázi předvolební kampaně s jasným cílem: získat více než 15 procent hlasů a usilovat o místo v čele příští vlády. Zdá se tedy, že Starostové vsadili hlavně na sebevědomí.
S heslem Starostové do čela se rozhodli předstírat, že by Vít Rakušan mohl pomýšlet na klíčovou, tedy premiérskou roli v příští vládě, a že jsou jasnými favority v jinak polarizovaném souboji Babiš versus Fiala. V předvolebním klání se Starostové dokonce odvážili vymezit vůči vládě, jejíž jsou nedílnou součástí.
Strana vedená současným ministrem vnitra ve veřejném prostoru hlásá: „Česku hrozí návrat vlády populistů a korupčníků. Nestačí ale jen říct Ne, lidé čekají odvážnější kroky, nové nápady a jasný plán. Na výběr máme ze tří možností: Babiš s extremisty, pokračování Fialovy vlády vedené ODS nebo odvážnější a empatičtější vládu Starostů.“
Zatím se však zdá, že ostré vymezení žádné výsledky v podobě raketového růstu preferencí nepřináší. Do voleb zbývá měsíc a veřejnost, zdá se, snahy Starostů moc neoceňuje. Jejich předvolební preference stagnují a sebevědomí, kterým se strana kasá, působí nepřiměřeně. Na vině je hned několik faktorů.
Pejsek s kočičkou vaří kampaň
Před prázdninami začali Starostové s takzvanou Dobrou kampaní. Tvářili se konsensuálně, dělali dojem třetí cesty, využívali charitu – a to místy dost necitlivě a neeticky. Byl to velký kontrast proti neohroženým debatám Bez cenzury, které Rakušan absolvoval měsíce předtím a s nimiž objel většinu republiky.
Konfrontační poloha zmizela, všechno bylo najednou zalité sluncem, prostě a jednoduše: dobrá kampaň, my jsme ti, kteří myslí pozitivně a na vaši budoucnost. Jenže to nezafungovalo.
Pozitivní přístup neměl jak upoutat pozornost, protože se zatím nekonala žádná agresivní kampaň. A tak zůstali Starostové trochu bezprizorní a znovu začali raději objíždět regiony. Kombinace obou přístupů pak vnesla do jejich sebeprezentace ještě větší zmatek.
Přidejme dysfunkční obrázky s holemi, ibalginem a bůh ví čím a vznikne kampaňový dort jak od pejska s kočičkou. Je to až kupodivu, vzhledem k tomu, že si Starostové najali jedny z nejlepších marketérů v oboru: Michala Repu a Martina Burgera. Ti pomohli na Hrad Zuzaně Čaputové i Petru Pavlovi. U Starostů zatím předvádějí velmi podprůměrný výkon.
Není to však jen jejich vina. Strana naráží na skutečnost, že je pro mnoho lidí stranou druhé volby. A samozřejmě se potýká i se svým vlastním vládním angažmá. Rakušana část společnosti nemůže vystát, další ministři (například Mikuláš Bek) schytávají kritiku z odborných kruhů.
Vlček, Kulhánek a Dvořák jsou pak natolik nevýrazní, že je možná stěží vyjmenují i zasvěcení komentátoři a komentátorky. Pracovat s takovým materiálem je pro marketéry těžké. Dělat z týmu kolem Víta Rakušana zkušené hráče, kteří si jdou pro křeslo premiéra, působí směšně.
Kampaň hnutí STAN je zkrátka ukázkou, jak rychle se může sebevědomí ve hře změnit v karikaturu. Přepálený důraz na lídrovství, kombinovaný s chaotickými gesty, voliče zatím moc nepřitahuje.
Pokud se nepodaří sjednotit sdělení a nabídnout skutečně jasnou alternativu, Starostové do voleb vstoupí jen jako průměrná síla, nikoli jako inspirativní „třetí cesta“, za kterou se nyní dost křečovitě vydávají.
Autorka je šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found
