Nefunkční stát v boji proti ohni a dalším katastrofám

Pandemie, nečekané moravské tornádo, válka, jak se říká, za humny, inflace, ekonomická krize a nyní k tomu ještě požár v Českém Švýcarsku, mnoha zkouškami musel projít český stát. O něm se často soudí, že je v zajetí korupce, diletantismu a ne úplně funkční. Jak obstál? Komentář Praha 6:29 8. srpna 2022

Tak napůl, bylo by asi na místě říct. Jeho občané se setkali s mnoha zmatky, nenadálými změnami, kontroverzními vyhlášeními politiků.

Právě na ně se upíná největší pozornost, jsou reprezentanty státu a jejich úkolem je informovat. Ale nejsou všemocní, mohou jen to, co jim umožní státní správa, za kterou nenesou aktuálně odpovědnost jen oni, ale celé už generace jejich předchůdců.

Co jsme se dozvěděli? Někdy politikové chtěli strhnout pozornost jen na sebe, to byl případ bývalého premiéra a předsedy ANO Babiše, který v počátku covidové epidemie roztomile nabízel, že osobně bude rozvážet zdravotnickým zařízením ochranné prostředky.

Česká improvizace

Uprchlická krize v důsledku války na Ukrajině připravila těžké chvíle zase nové vládě Petra Fialy, která zrovna se připravovala na splnění svého ambiciozního slibu nového politického stylu, se kterým vyhrála loňské volby.

V komunikaci s veřejností selhává stejně, ale ukázalo se zase, že státní správa není v tak špatném stavu, a dokonce mnozí kvitovali účinnost jinak vysmívaného českého fenoménu improvizace. Mnohem byrokraticky vyspělejší sousední země Rakousko a Německo to zdaleka tak nezvládaly.

A pak jsou tu přírodní katastrofy, z nichž jedna probíhá na severu republiky. Po počáteční improvizaci, způsobené údivem, že něco takového jako rozsáhlý lesní požár se může přihodit i ve zdejších zeměpisných šířkách, nastoupily masivní hasičské síly, které jednaly profesionálně. Projevila se i mezinárodní solidarita a přišly náměty na další evropskou spolupráci, nakolik mnohé evropské země jsou na tom podobně.

A hle, i politikové našli do zasažených oblastí cestu, přestože skoro titíž kritizovali bývalé vládní představitele, že se jezdí předvádět s placenými fotografy do oblasti tornáda a zaclání tam jen.

A když jsme u tornáda na Moravě, velkou roli sehrála také vnitrostátní solidarita, do oblasti mířily stovky dobrovolníků a na charitativních účtech se vybraly miliony. Totéž se ostatně projevilo na kontech pro válkou trpící Ukrajinu.

V zásadě nezklame

Je tedy možné říct, že tyto kombinace předvádějí český stát trochu v jiném světle, než jako to činí jeho letití kritikové. Není sice malý, jak zněla mantra mnoha liberálních vlád, z nichž jedna je právě u moci, ani v klidných dobách příliš akční, ale v těch vypjatých umí dobře zasáhnout a jeho občané na něj spoléhají a on je v zásadě nezklame.

Přesto je na místě diskuse o jeho nastavení. Z aktuálního požářiště zazněl například hlas, že se turisté na místě chovali nezodpovědně a právě oni možná celou katastrofu způsobili. O kousek dál prý někdo zase rozdělával oheň, i když ten ničivý byl skoro na dohled. Území o rozloze osmdesáti čtverečních kilometrů, plné turistů, hlídá přitom v roli strážců národního parku prý pět osob.

Česká republika je civilizovanou zemí a její státní správa funguje. To je poučení z katastrof. To všechno by bylo lepší spíše rozvíjet než nějak necitlivě měnit.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.