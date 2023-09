Rozpočet 2024 – portrét stárnoucí společnosti

Snaha vlády vrátit rovnováhu státnímu rozpočtu připomíná tragikomedii. Řekl to ekonom David Marek už potom, co ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) odeslal do vlády podrobný návrh rozpočtu na rok 2024. Není důvod polemizovat se zkušeným odborníkem, který se veřejnými financemi zabývá desítky let. Přesto je možné vidět rozpočet také z té druhé, lepší strany.

Komentář Praha 16:30 13. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít