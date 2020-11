Česko se vydává maďarskou cestou. Do rozpočtových pekel

Maďarsko bývalo zemí, kam se v devadesátých letech jezdilo na reportáže, aby se ukázalo, jak by to mohlo být u nás, kdyby se v Česku v tom dobrém vládlo tak jako v Maďarsku. Jenže pak se něco stalo. Maďarská levice a pravice se v několika volbách po sobě tvrdě přetahovaly o vítězství. Komentář Praha / Budapešť 6:29 30. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Orbán | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nejdříve vládnoucí a pak opoziční Fidesz Viktora Orbána a původně opoziční a pak vládnoucí socialisté se trumfovali, kdo víc voličům slíbí, bez ohledu na to, co maďarský státní rozpočet unese. Tohle se táhlo skoro deset let.

V roce 2006 vyhráli volby opět těsně socialisté, kteří ale byli dotlačeni Orbánovým Fideszem k tak populistickým slibům, že se tehdejší premiér Ferenc Gyurcsány snažil hned po vítězných volbách zatáhnout za záchranou brzdu a sliby prostě nesplnit.

Jenže nahrávka z neveřejné schůze socialistické strany, kde se hrubým, až vulgárním způsobem snažil straníky vrátit k finanční disciplíně, unikla na veřejnost.

Následovaly opoziční pouliční bouře v Budapešti a z úspor nebylo nic. A pak přišla finanční krize roku 2008, maďarská měna se zhroutila a celé to skončilo volbami, ve kterých získal ústavní většinu Fidesz Viktora Orbána.

Marně socialisté poukazovali na to, že Fidesz byl vlastně spoluviník celé maďarské finanční krize. Znárodnění mohutných soukromých penzijních fondů zachránilo Maďarsko před osudem Řecka. Ale i po deseti letech jsou Maďaři nejchudší Středoevropané a Maďarsko nejméně výkonnou ekonomikou střední Evropy.

Stamiliardy létají vzduchem

Když vidím trumfování mezi vládnoucím ANO a opozicí, kdo víc vyrabuje snížením daní už tak vyrabovaný státní rozpočet na příští rok, nemohu se ubránit dojmu, že Česko začíná připomínat Maďarsko z doby před dvaceti lety.

Andrej Babiš se přestal tvářit jako dobrý hospodář a jeho ministryně financí Alena Schillerová už jen maluje stomiliardové deficity. Bez toho, aby je opírala o nějaké reálné výhledy do české ekonomické budoucnosti.

V rozpočtu, kde se ještě před rokem Babiš hádal o každou miliardu, se dnes mává se stomiliardovými schodky, u kterých ani nevíme, za co se vlastně mají utratit. A opozice? ODS podpořila brutální snížení daní a Piráti si přihodili ještě mohutnou slevu na poplatníka. Že bude deficit ne 380, ale třeba znovu 500 miliard, to jako by nikoho nezajímalo.

Je přece covid a to je dovoleno vše. Příští rok jsou přece volby a ty je třeba vyhrát. Za jakoukoli cenu. Ano, podobně jako v Maďarsku po roce 2000. Pokud si myslíte, že tohle může skončit dobře, tak si můžete být jisti, že tohle dobře skončit nemůže. A věřte, že dopadnout jako Maďaři, to byste opravdu, ale opravdu nechtěli.

Autor je komentátor Deníku