Státní rozpočet in flagranti

Není to tak, jak to vypadá. Okřídlenou větu záletníků přistižených in flagranti dnes používají představitelé vlády, když vysvětlují, proč schodek státního rozpočtu dosáhl za první čtvrtletí 166 miliard korun. Pro bližší představu je možné uvést, že si stát počátkem roku půjčil částku, která odpovídá deseti procentům výkonu celé ekonomiky.

