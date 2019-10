Státní svátek ve stylu soukromé oslavy Miloše Zemana

Zhruba v tomto duchu se snaží příznivci prezidenta republiky omlouvat jeho přístup ke slavnostnímu večeru na Hradě. Konkrétně k seznamu pozvaných hostů.

Na něm schází řada lidí, kteří by při Zemanově slavnostním projevu a předávání státních vyznamenání neměli 28. října chybět. Ne kvůli vzájemným sympatiím či naopak averzi. Židle ve Vladislavském sále by pro ně měla být připravena automaticky. Z titulu toho, že jsou reprezentanty určité významné instituce.

Řeč může být například o Poslanecké sněmovně. Na oslavu státního svátku by mělo být bez dlouhého přemýšlení zváno její vedení. K němu patří rovněž místopředsedové dolní parlamentní komory. Ne všichni však pozvánku dostali.

Na Hradě rovněž patrně neuvidíme Zemana. Pochopitelně tím není myšlen prezident republiky. Bez něj by se takováto akce těžko obešla. Řeč je o nejvyšším státním zástupci Pavlu Zemanovi. Tedy reprezentantovi další důležité instituce, který by na takovéto akci neměl chybět.

Pozvánka pro instituci

Ve Vladislavském sále se večer 28. října nebude konat soukromá akce Miloše Zemana. Hostitelem bude prezident republiky. Od něj by se očekávalo pochopení významu státního svátku a také určitá velkorysost. Opakovaně jí nejsme svědky.

Dá se říci, že už tradičně se hlava státu rozhodla využít slavnostního večera k vyřizování si účtů s názorovými oponenty. Ti, kteří ho dlouhodobě kritizují, mají na Hrad dveře zavřené.

Oficiálně se zdůvodněním, aby jim pobyt ve Vladislavském sále v přítomnosti Miloše Zemana nezpůsobil trauma. Alespoň takto na televizní obrazovce zdůvodnil svůj postup. Na konkrétních osobnostech by mohl nechat rozhodnutí, zda bez újmy přežijí jeho projev a následné předávání vyznamenání.

Pokud by se pozvaní nedostavili, názorně by to vypovídalo o jejich vztahu ke státnímu svátku. Přistoupili by k němu ve stylu soukromé oslavy, které se nezúčastnili jen kvůli averzi vůči hostiteli. Řeč je pochopitelně pouze o těch, kteří jsou ve významných veřejných funkcích.

Jak podotkl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, možnost zúčastnit se 28. října slavnostního večera na Hradě vnímá jako pozvánku pro instituci, nikoli pro konkrétní osobu. Proto považuje za povinnost se této akce zúčastnit. Bez ohledu na to, že se ve spoustě věcí s prezidentem republiky neshodne. Jak se opakovaně ukazuje, Miloš Zeman takto k oslavám 28. října přistupovat nechce.

Autor je komentátor Českého rozhlasu