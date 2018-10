Hrad si zprivatizoval oslavu výročí republiky

Vrcholem oslav 100. výročí založení Československa bude stejně jako při méně kulatých výročích hradní ceremonie, při které prezident pronese projev a udělí státní vyznamenání. Prezidenti měli od roku 1989 vždy tuto ceremonii víceméně ve vlastní režii, což občas vedlo ke kontroverzím - zejména ohledně toho, koho vyznamenali a koho ne. Komentář Praha 6:22 25. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman při inauguračním projevu ve Vladislavském sále v roce 2013 | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Prezident Miloš Zeman ovšem ve srovnání se svými polistopadovými předchůdci v úřadu prezidenta každoroční připomínku založení republiky pojímá nikoliv jako akci, v níž má hrát pokud možno neutrální roli nejvyššího představitele státu, o jehož oslavu jde v prvé řadě, ale jako v podstatě soukromou akci.

Hrad v jeho podání si zprivatizoval do vlastních rukou jak výběr vyznamenaných, tak výběr pozvaných účastníků hradní ceremonie. Jakož i to, co prezident národu sděluje.

Jak už bylo řečeno, i oba polistopadoví předchůdci dávali občas průchod svým osobním preferencím, pokud jde o vyznamenané osobnosti. A neubránili se tomu, aby ve svých projevech neprezentovali svoje pohledy na českou historii i současné dění ve světě a se nedotkli politické situace u nás.

Zeman si vyřizuje účty s odpůrci

Ale Václav Havel i Václav Klaus se zároveň přitom drželi jistých obecnějších standardů a zvyklostí. Ani jeden by si nedovolil okatě vyznamenávat různé osobnosti jen kvůli tomu, že je podpořily při volbě prezidenta.

Ani jeden by si nedovolil vyznamenat lidi, kteří byli více než zadobře s bývalým režimem v takovém počtu jako Zeman. A přitom je při samotné ceremonii ještě posadit vedle bývalých disidentů nebo pozůstalých po lidech, kteří s bývalým režimem bojovali.

Zatímco ani Havel, ani Klaus se samozřejmě nemohli úplně vyhnout kontroverzím, pokud šlo o vyznamenané, protože se vždy najde mezi vyznamenanými někdo, koho část veřejnosti neschvaluje, zachovávali oba protokolární neutralitu, pokud jde o seznam pozvaných hostů.

Jelikož při oslavě založení republiky máme co do činění se symbolikou státnosti, bylo vždy samozřejmé, že pozvaní budou všichni ústavní a významní političtí činitelé, stejně jako představitelé nejdůležitějších společenských institucí.

Zeman některé z těchto osobností nezve, a to zejména proto, že ho v minulosti kritizovali, nejnověji i proto, že ho nepodpořili při prezidentské volbě. Pozvánku tedy nedostali ani při 100. výročí jak někteří rektoři univerzit, tak někteří poslanci a senátoři.

Přítěž pro nepozvané

Hradní mluvčí to zdůvodnil tak, že jde vlastně o laskavost, protože nepozvaným osobnostem nechce Hrad působit trauma. Nevyrovnali se prý se zvolením Zemana prezidentem.

To je ovšem prazvláštní logika. Tito politici jsou zvolení představitelé českého státu, o jehož oslavu jde. Jejich vztah k prezidentovi je druhotný. Mají plné právo se hradní ceremonie nezúčastnit, ale pozvánku by nepochybně měli dostat.

Třetí rovinou privatizace této významné události do rukou prezidenta je jeho projev. Jak Havel, tak Klaus se snažili při vědomí, že jsou hlavami státu, nikoliv jen představiteli svých příznivců, mluvit v obecné rovině, jakkoliv se v jejich projevech samozřejmě zrcadlil jejich světonázor. Zeman si v projevech vyřizuje účty se svými odpůrci a uráží celé profesní skupiny, jako jsou novináři.

Bylo by velkým překvapením, kdyby se při 100. výročí jeho projev nesl ve více státnickém duchu. Můžeme snad jen doufat, že se vyhne vulgárním výrazům, které občas používá v živém rozhlasovém vysílání.