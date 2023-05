Stavební spoření čeká spíš škytavka než druhý dech

Byla to velká diskuse, která nakonec skončila patem. Původní návrh na zrušení státní podpory stavebního spoření neprošel hlavně proto, že by stát musel ještě pár let doplácet na staré smlouvy. Snížení podpory na polovinu, tedy na představených tisíc korun, si už ale politici v minulosti několikrát vyzkoušeli.

Komentář Praha 17:30 15. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít