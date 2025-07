Nedávno jsem psal o tom, že hnutí ANO zveřejní svůj program pro sněmovní volby až 4. září, tedy pouhý měsíc před volbami. Vnímám to jako vzdalování se od smyslu politiky, od její předvídatelnosti. Komentář Praha 6:30 7. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zahájení předvolební roadshow koalice Spolu nazvané Teď jde o všechno. Zleva premiér Petr Fiala (ODS), předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předpokládal jsem, že se v tom konzervativní vládní koalice Spolu od hnutí ANO liší. Mýlil jsem se, neliší. I Spolu se vzdaluje smyslu politických stran. Svůj program představí rovněž až v září, těsně před volbami. Nejen to. Zřejmě nabídne jen nekonkrétní program. Přitom program má smysl jedině tehdy, když obsahuje jasné, kontrolovatelné závazky.

Martin Fendrych: Stejně jako ANO, i Spolu oznámí program až v září. Bude jen obecný, strany se neshodly na daních

Porevoluční politika se čím dál víc točí okolo ekonomiky. Peníze vytlačují význam hodnot, staly se ideologií, staly se samy o sobě takřka nejvýznamnější hodnotou. Volič Spolu by tedy asi čekal, že v programu najde perfektně zpracované daně. Vždyť na daně váže pravice svoje zásadní sliby.

Jenomže strany koalice Spolu se na daních nedohodly. Jak řekl Novinkám jeden z vrcholných politiků Spolu „program bude mnohem obecnější než v předcházejících volbách, aby nevznikaly konflikty a nečelili jsme testování jednoty koalice Spolu“. Chápejme to tak: než otestovat oceňovanou schopnost dohody, to raději obecné fráze. Škoda.

Připomenu jedno číslo. Podle květnového šetření agentury Kantar až 400 tisíc voličů Spolu nechtělo jít k volbám. Analytik Kantaru Pavel Ranocha tehdy řekl, cituji, „bude velký úkol expětikoalice, aby o tyto hlasy znovu zabojovala a přivedla tyto lidi k volbám, protože bez nich je šance vládního tábora na solidní výsledek minimální“.

Spolu, zdá se, „zabojovala“ tak, že se nedokáže shodnout na daních. Pro pravicového voliče to rozhodně není zpráva, která by ho přilákala k volbám.

Lidovci chtějí prosadit vyšší zdanění majetku. S vyšší daní z nemovitosti by souhlasila TOP 09. Lidovci navrhli, aby zisk přinášející výdělečné nemovitosti podléhaly vyšší dani než nemovitosti určené k osobnímu bydlení.

Jenomže s tím nesouhlasí Fialova ODS, nejsilnější strana tříkoalice. Odkazuje se na své Poděbradské artikuly, což jsou teze volebního programu z roku 1998! Zdůrazňují ochranu osobního vlastnictví.

Známka slabosti

Stojí za připomenutí, že výzkumná organizace PAQ Research v dubnu zveřejnila text Chytřejší zdanění nemovitostí. Navrhuje reformu, jež snižuje daně pro vlastníky rozlehlých, ale často nízkohodnotných nemovitostí, omezuje zvýhodnění velkých pronajímatelů a zvýhodňuje malé pronajímatele.

TOP 09 zase navrhuje snížit přímé daně a zvýšit zdanění spotřeby, čili nepřímé daně. To odmítají lidovci, podle nich by to negativně dopadlo na nejslabší občany nebo na děti.

Hnutí ANO to má jednodušší, osou programu je tam sám šéf Andrej Babiš. Shoda se hledá s ním. Oproti tomu třístranná koalice shodu hledá složitě. Je ale známkou slabosti, že ji najít neumí. A nabízet nekonkrétní program znamená podceňovat voliče.

Autor je spolupracovník deníku Forum 24