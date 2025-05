Stop vyplácení eurofondů? Merzovo varování Ficově vládě

Ve vztazích mezi Slovenskem a Německem se objevilo nečekané napětí. Může za to vyjádření německého kancléře Friedricha Merze, který prohlásil, že pokud budou Slovensko s Maďarskem narušovat jednotu Evropské unie, mohlo by to vést u obou zemí ke stopnutí vyplácení prostředků z eurofondů. „Nemůžeme dovolit, aby rozhodnutí celé Evropské unie byla závislá na nějaké malé menšině,“ dodal Merz na okraj diskusního fóra. Komentář Bratislava 6:29 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico před výjezdním jednáním slovenské vlády v Handlové, rok po pokusu o atentát | Foto: Branislav Račko | Zdroj: News and Media / Profimedia

Odpověď ze Slovenska přišla velmi rychle. Premiér Robert Fico vzkázal kancléři Německa, které je pro Slovensko největším zahraničním obchodním partnerem a investorem, že jeho slova jsou nepřijatelná.

A pak už přidal své obvyklé tvrzení, že v Evropě je přípustný pouze jeden jediný názor a kdo se proti němu postaví, musí počítat s důsledky. Čili Fico je údajnou obětí politické korektnosti a diktátorsky vystupujících struktur Evropské unie.

Je třeba uznat, že na Ficovy poměry byla jeho odpověď na Merze ještě docela zdrženlivá. V dobách, kdy byl ještě lídrem slovenské opozice, to znělo úplně jinak.

Když tehdy krátce po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022 dorazili na Slovensko vojáci německého Bundeswehru, aby obsluhovali protiletecký systém Patriot a chránili tak jeho území před možnými ruskými raketami, neváhal Fico vojáky partnerského státu NATO označit za příslušníky wehrmachtu čili přirovnat je k armádě nacistického Německa.

Ať si žijí bez nás

Skutečnost, že podobné názory nejsou mezi premiérovými příznivci ojedinělé, potvrdil komentář jedné okresní organizace strany Směr na facebooku, kde psala o Merzovi jako o führerovi. Pro jistotu ale už její představitelé stihli příspěvek smazat.

A jak se ukázalo v nedávné minulosti už mnohokrát, na Slovensku ještě nikdy není dosaženo úplného dna, dokud se k něčemu nevyjádří místopředseda slovenského parlamentu a předseda Slovenské národní strany Andrej Danko. Nezklamal ani tentokrát, když naznačil, že Slovensko klidně může z EU odejít a učinil to se slovy: „Ať si žijí bez nás.“

Což o to, Unie by se asi bez Slovenska lehce obešla. Avšak pokud jde o opačný směr, už to tak jisté není.

Slovensko totiž získává z Evropské unie mnohonásobně víc, než do ní odvádí. To ve svém nedávném projevu o stavu republiky konstatoval i slovenský prezident Peter Pellegrini. Podle něj putuje na unijní trh 78 procent slovenského vývozu. Naopak na Slovensko přichází 89 procent investic právě z Unie, ať už do výstavby komunikací, infrastruktury nebo záchrany památek.

Evropské fondy patří k hlavním zdrojům růstu slovenské ekonomiky, ta by bez nich fungovala jen stěží. Takže je celkem jasné, kdo by v případě nějakého osudového střetu s Evropskou unií či dokonce úplného odchodu z jejích struktur tahal za kratší konec.

Stejně tak je ale také jasné, komu by takováto situace vyhovovala: Těm silám, které chtějí zvrátit polistopadový demokratický vývoj země a vylomit ji ze západních politických a bezpečnostních struktur. To může být pouze v zájmu Kremlu, který jak známo považuje rozpad Sovětského svazu i celého bloku jeho satelitů za největší geopolitickou katastrofu 20. století.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu