Zdražení přijde ve chvíli, kdy se ho obává pokud možno co nejvíc lidí. Poučka z podnikatelské psychologie se stala varováním právě v těchto dnech. Obavy z inflace totiž dosáhly na indexu Českého statistického úřadu hodnoty 37 bodů, což je nejvíc od října 2022. Pokud se očekávání na této úrovni udrží, pak lze po zkušenostech z minulých let předpokládat, že celková inflace brzy překročí tříprocentní hranici – a reálně hrozí, že to půjde ještě výš. Komentář Praha 16:30 30. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nakupování (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Jak mohly spotřebitelské obavy vyrůst tak vysoko?“ Tak zní klíčová otázka nejen pro maloobchod, ale pro celou ekonomiku se všemi politickými souvislostmi ve volebním roce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Strach z inflace se šíří. Jak ho překonat?

Inflace je na první pohled pod kontrolou, od začátku roku se drží poblíž 2,5 procenta, přitom se lze odvážit prognózy, že bude ještě lépe, protože dolů jdou ceny benzínu, elektřiny i plynu.

Něco však muselo spotřebitele rozzlobit, a podle očekávání to jsou potraviny. Zdražily po Polsku nejvíc v celé Evropské unii, proti loňsku o 6 procent. Ani to by nemusela být tragédie vzhledem k tomu, že loni zdejší potraviny naopak v Evropě nejvíc zlevnily – i když to bylo způsobeno poklesem daně z přidané hodnoty.

Potraviny, resp. ty citlivé

Jenže dnes nejvíc zdražily citlivé komodity, konkrétně drůbež, čokoláda, mléko, máslo. Především se stalo něco zcela neuvěřitelného, totiž zdražení vajec o polovinu, jaké nemá v Evropské unii obdoby. Pokud se i za vejce z klecových chovů platilo před Velikonocemi 7 korun, pak muselo být každému jasné, že něco není v pořádku.

Zdražily vejce, chléb, jogurt i máslo. Podle prodejců ale budou mít Češi štědré Velikonoce jako dřív Číst článek

Logická otázka zní, kdo za to může? Producenti vajec spustili obvyklé nářky, že se světem šíří ptačí chřipka, že musí rušit klecové chovy, že zdražila krmiva. Zdražovat prý museli.

Obchodním řetězcům ovšem nic nebránilo uzavřít s producenty dlouhodobé smlouvy, podle kterých budou dodávat vejce celý rok za snesitelnou cenu. Zřejmě jim však cenové výkyvy tolik nevadí.

Něco mohly dělat také státní úřady pověřené dohledem nad fungováním trhu, proč by ale měly jít do rizika? Upozornit na nepořádek mohli politici, to by ovšem šéf největší opoziční strany neměl být mezi čtyřmi největšími producenty vajíček.

Jde o vejce?

Rozumný člověk by mohl spotřebitele uklidňovat, že zase o tolik nejde. Může být pravda, že producenti a obchodníci cynicky využili předvelikonoční období, aby si zajistili vyšší tržby, a právě proto lze očekávat, že ceny vajec brzy půjdou zase dolů.

Navíc se kvůli jediné komoditě, byť může mít vysokou symbolickou hodnotu, jako vejce před Velikonocemi, přece nemusíme bát plošné inflace.

Meziroční inflace v Česku byla v březnu 2,7 procenta. Zdražily hlavně potraviny, zlevnily pohonné hmoty Číst článek

Ovšem tyto rozumné argumenty nemusí každého uklidnit, naopak mohou vést až ke spikleneckým teoriím. Když jsou výrobci a obchodníci tak cyničtí, co když chtěli s pomocí vajec vzbudit obavy z celkového zdražování a pak vydělat ještě víc?

Někdy jediný kamínek utrhne velkou kamennou lavinu. Jindy stačí obyčejné vejce k tomu, aby se rozjela celková inflace.

Se spikleneckými teoriemi se to nemá přehánět, mohou ovšem varovat před rizikem, třeba před rizikem vysokých cen v tuzemském maloobchodu. Obranu před tím nelze čekat od těch, kdo mají za povinnost regulovat trh. Bránit se však mohou zákazníci sami.

Při návštěvě supermarketu mohou například nejdříve zkontrolovat ceny vajec. Pokud budou neúnosně vysoko, třeba nad 5 korunami za nejlevnější vejce, pak by se měl zákazník obrátit na podpatku a nekoupit v daném obchodě vůbec nic.

Podobně lze postupovat u jiných signálních komodit.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy