Ne strany, jenom hnutí? Preference mnohé ukazují

Pamatujeme celkem dobře, jak lídrům, ohlížejícím se neustále na pohyb preferencí, tato taktika jistou dobu vycházela. Ovšem všemocná není. A třeba takového Paroubka v nejvyšších politických patrech neudržela. Ale pravda, během prvního funkčního období se citlivé vnímání průzkumů vyplácelo prezidentu Zemanovi. Jinými slovy – preference mnohé ukazují. To je nesporné. Komentář Praha 6:29 10. prosince 2019

Je ale moudré brát je s určitou rezervou. Už proto, že někteří občané mění rozhodnutí, komu dát hlas, až na poslední chvíli. Často bůh ví proč. A část respondentů zase může odpovídat v anketách způsobem, řekněme, zavádějícím. Opět z nejrůznějších důvodů.

To vše ale neznamená, že nemáme brát seriózně svižný vzestup Trikolóry – hnutí občanů, jak uskupení říká zakladatel Václav Klaus mladší. Půl roku po oficiálním vzniku poprvé v průzkumu společnosti Kantar pro ČT překonala Trikolóra povinnou pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny. To je nesporný úspěch. Proč ale právě nyní dosáhla jednou tolika procent co předcházející měsíce, těžko říct. Nic tak nového nebo převratného neřekl ani mladší Klaus, ani nikdo z jeho kolegyň a kolegů, ostatně širší veřejnosti spíš neznámých.

A tak se jen zdá, že prostě Trikolóra zvolna zapouští kořeny v domácí politické půdě. Kde se ovšem bude muset ještě o trvalé místo poprat. Především s Okamurovým hnutím SPD, jemuž podle Kantaru už přetahuje některé voliče. A ukusuje údajně také z koláče dalšího hnutí – ANO. Kterému by ale po příštích volbách mohla Trikolóra dělat vládního partnera. Jak se aspoň zdá z opatrných a zároveň mnohoznačných vyjádření Babiše a Klause mladšího v posledních měsících. Babišovi by zřejmě takové spojenectví konvenovalo spíš než s Okamurou.

Pevnost elektorátu i protestujících

Zatím Babišovi ani nemusí příliš vadit, že Trikolóra trochu saje v jeho voličském táboře, protože pořád disponuje obrovským náskokem. V průzkumu druhá a třetí strana – ODS a Pirátská strana – by dohromady nedaly tolik hlasů jako ANO. O sněmovních křeslech v přepočtu podle d’Hondtovy metody ani nemluvě.

A zase – proč asi se už celé roky preference ANO takřka nehýbají? Podle všeho se asi třicet procent těch, kteří chodí k volbám, prostě domnívá, že je Babiš široko daleko nejlepší alternativou. I když má také třeba nějaké mouchy. A že jeho problémy jsou ve skutečnosti opravdu samé „účelovky“ od méně úspěšných.

Nic neukazuje, že by se to mělo hned tak změnit. I když nesouhlasu s Babišem také přibývá. Zrovna v úterý to bude znít z Václavského náměstí. Jako by ani na jaře vzedmutá protestní vlna ne a ne opadnout.

Autor je komentátor Českého rozhlasu