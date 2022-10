Slovenskem otřásla dvojnásobná vražda z nenávisti v centru Bratislavy. Před barem Tepláreň, který často navštěvují lidé s jinou než většinovou sexuální orientací, a jen pár desítek metrů od místa, kde před ani ne dvěma týdny zabil opilý řidič pět studentů čekajících na zastávce, zastřelil devatenáctiletý mladík dva muže a postřelil barmanku. Policie o několik hodin později střelce vypátrala, ale nalezla ho již mrtvého – spáchal sebevraždu. Komentář Praha 16:44 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie vyšetřuje střelbu v Zámocké ulici v Bratislavě | Zdroj: Fotobanka Profimedia

K dopředu plánovaným vraždám se střelec přihlásil na twitteru. Zde také zveřejnil svůj manifest, ve kterém se vyznává z nenávisti vůči homosexuálům i Židům, na které chtěl rovněž se zbraní zaútočit a které označuje za nepřátele „bílé rasy“, vyjadřuje přesvědčení o jejich údajné světovládě a vyzývá k jejich likvidaci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Pešeková: Nenávist a agresivita ve společnosti roste. Střelba v Bratislavě je toho důsledkem

Spadeno měl ale i na politiky, bankovní a daňové úředníky. Měl jakýsi seznam míst, na které chtěl v budoucnu zaútočit. Mezi jeho cíli měl být také současný premiér Eduard Heger. Jak pachatel napsal, chtěl premiéra zastřelit, ale nepoštěstilo se mu zastihnout jeho auto. Před místy, na která měl v plánu útočit, si fotil svoje selfie.

Z fotografií devatenáctiletého vraha Juraje, které zveřejnila slovenská média, se dívá ještě téměř dětský obličej, který na pohled nevyvolává strach, spíše soucit. Studoval poslední ročník gymnázia pro nadané děti, byl tichý a neměl moc přátel. Svůj čin si připravoval od roku 2019 a počítal s tím, že poté, co ho uskuteční, může zemřít.

Střelbu u gay baru v Bratislavě bude policie vyšetřovat jako čin z nenávisti, nevylučuje ani terorismus Číst článek

I slova můžou být zbraní

Spekuluje se, že vraždy spáchal zbraní svého otce Juraje Krajčíka, který v posledních volbách kandidoval za stranu Vlasť, patřící do světa slovenských konspirátorů. Její členové obdivují Rusko a jeho představitele, západní hodnoty se jim protiví. Mezi nimi i tolerance vůči odlišným názorům i modelům na uspořádání vlastního života.

Na každého, kdo vidí budoucnost země na Západě, nevybíravým způsobem útočí. Jejich terčem tak je současná slovenská vláda, ale především prezidentka Zuzana Čaputová. Právě ona v reakci na vraždu uvedla, že i slova můžou být zbraní a že politici jsou zodpovědní za každé slovo, které vysloví. Narážela tím na nenávist, která zaplňuje veřejný prostor. Tu odsoudili slovenští politici, diplomaté, představitelé církví.

Manifest vraha je vyhlášením rasové války. Slovensko na extremismus reaguje slabě, míní sociolog Číst článek

Otázkou je, jestli a jak se tím něco změní, jak se může – nejen slovenská – společnost vůči podobným projevům násilí bránit. Událost v Bratislavě naznačuje, jak moc narůstá ve společnosti propast mezi jednotlivými skupinami, jak silně u lidí roste agresivita. Je to patrné řadu let na mnoha demonstracích, ať už při nich šlo o odpor proti covidu nebo proti vojenské spolupráci s USA.

I na Slovensku má bohužel stále víc lidí sklon uzavírat se do vlastní názorové bubliny a postoje ostatních naopak buď ignorovat, shazovat, nebo je rovnou nenávidět. Často to maskují do velkých slov, například o zachování čistoty národa, jedinečnosti vlastní víry nebo o tom, kdo má názory pokrokové, nebo naopak zpátečnické.

Že by ale kvůli tomu museli umřít dva lidé, nepovažoval až dosud nikdo za možné. Bohužel střelba před jedním barem v Bratislavě to změnila.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu