Superdávka jako příklad?

Odpověď na otázku, zda se takzvaná superdávka, která bude od října součástí širší reformy sociálního systému v České republice, stane inspirací pro okolní státy, může být kladná jen za předpokladu, že se skutečně podaří to, co je jejím hlavním cílem. Totiž udělat další krok k odbyrokratizování státní správy. Komentář Praha 16:30 1. srpna 2025

Samotný fakt, že se čtyři sociální dávky, tedy přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, sloučí do jedné „superdávky“, ještě nic moc neznamená.

Naopak to může vzhledem k tomu, že si každý, kdo pobírá dávky už teď, bude muset do konce roku o superdávku extra požádat, vést k administrativním problémům. Loňský případ nepříliš zdařilé digitalizace stavebního řízení je varující.

Nakolik se podařilo vybavit superdávku stabilní IT infrastrukturou a vyškolit úředníky, uvidíme za dva měsíce. To ale už začnou volby do Sněmovny.

Toho času předvolební atmosféra teprve houstne a superdávka je vítaným soustem pro opozici. Podle vlády má reforma kromě modernizace systému lépe cílit pomoc státu na ty nejohroženější domácnosti a přes bonusy motivovat příjemce dávek k práci.

Opozice zdůrazňuje, že systém opomíjí například lidi v oddlužení nebo osoby, které si našetřily v minulosti větší majetek, než jaký stanovuje limit, ale teď jsou jejich příjmy nízké.

Zatímco prezident, podle něhož je reforma krokem k efektivnější sociální politice, zdůrazňuje, že pokud se ukážou negativní dopady, je možné příslušné parametry upravit.

Faktem v každém případě je, že zatímco se například v sousedním Německu o nutnosti odbyrokratizovat státní správu teprve bouřlivě diskutuje, v Česku se do toho vláda Petra Fialy (ODS, kandiduje za koalici Spolu) prostě pustila.

Zajímavé přitom je, že němečtí ekonomové jdou při přemýšlení o reformách obdobnou cestou jako jejich čeští kolegové: Enzo Weber z norimberského ústavu pro výzkum pracovního trhu například navrhuje sloučit stejně jako v Česku pod jednu střechu příspěvek na živobytí, přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. A obdobně navrhují němečtí ekonomové i stanovení výše sociálních dávek tak, aby se pracovní proces stal atraktivnější.

Česká republika jako vzor? Evidentně to není vyloučeno.

