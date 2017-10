Svátek demokracie ignoruje až 40 procent voličů

Dávají tím najevo, že je politika vůbec nezajímá, nebo je jim zatěžko dorazit do volebních místností, případně si nemohou vybrat.

V letošních sněmovních volbách se posledně jmenovaným poněkud rozšiřuje nabídka. O jejich přízeň se bude ucházet rekordní počet kandidátů. Jejich jména jsou rozprostřena mezi rovněž rekordních 31 stran a hnutí. Přesto nelze pochybovat o tom, že řada lidí opět zůstane doma s tvrzením, že nemají koho volit.

Jiní se zase těžko rozhodují mezi několika sobě podobnými subjekty. Někdo se diví tomu, že se nespojí a neulehčí takto váhajícím lidem život. Bylo by to logické a lepší nejenom pro rozhodování voličů. Usnadnilo by to povolební vyjednávání o nové vládě, do kterého by vstupovaly už dopředu v koalici sdružené a voliči schválené bloky stran.

Problém je v tom, že tomu nejsou příznivě nakloněna pravidla. Konkrétně ta týkající se tzv. uzavíracích klauzulí. Ty vyjadřují v procentech počet hlasů, které v rámci celé republiky musí kandidující uskupení získat, aby pronikly do Poslanecké sněmovny.

Volební potenciál

Jsou-li koalice maskovány a tváří se jako jeden subjekt, stačí jim obvyklých pět procent. Přiznají-li otevřeně, že jde o dvoučlennou koalici, musí získat minimálně 10 procent, u tří stran je to dokonce procent 15 a u vícečlenných koalic 20 procent. Do tohoto dobrodružství se většinou nikdo nepustí.

Proto je nabídka poměrně pestrá a velmi roztříštěná. Zmiňované klauzule zároveň zaručují, že se do sněmovny nedostanou zdaleka všechny strany a hnutí, které kandidují.

Právě volební účast může výrazně ovlivnit, zda ve sněmovně budou jen čtyři, nebo dejme tomu i deset uskupení.

V druhém případě by k tomu mohlo dojít jen v momentu, kdy by se naplnil jejich volební potenciál. To znamená, že by je skutečně podpořili všichni, kteří o tom uvažují, byť ještě nejsou zdaleka rozhodnuti, že k volbám přijdou.

První případ se týká zase toho, že by se k urnám dostavili pouze ti, kteří jsou neochvějně rozhodnuti jít volit, a nic už nemůže změnit jejich přesvědčení, koho podpoří. Je velmi pravděpodobné, že reálný volební výsledek se bude pohybovat někde mezi těmito extrémními příklady.

Až v sobotu po druhé hodině odpoledne se začne odhalovat, jak velký byl rozpor mezi odhodláním jít někomu dát hlas a skutečnou volební účastí. Bude-li u některých stran a hnutí tento rozdíl velký, mohou se s vidinou poslaneckých mandátů rozloučit.