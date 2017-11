Tak jsme se konečně dočkali. Biatlonu

„Tak co, už se něco děje? Kdy tě tam mám dát?“ ptá se mě přes mikrofon mimo vysílání už potřetí během závodu technik ze studia Radiožurnálu.

Do éteru chceme samozřejmě živě dostat posun smíšené štafety do bojů o medaile, o ty přece čeští biatlonisté jedou skoro pokaždé. Jenže tentokrát už se mistr zvuku ve studiu nedočká odpovědi, jakou by si přál.

Zklamání to je, ale ode dna se dá taky odrazit, řekl Krčmář. Čechům se první závody nepovedly Číst článek

V krátkém živém vstupu pak jen stručně shrnu to nejdůležitější – průběžné čtrnácté místo, víc než dvouminutová ztráta na vítěze a zatím trochu zklamání. Skvěle střílející Michal Krčmář nakonec na čtvrtém úseku alespoň o jednu příčku vylepší výsledek.

Je konec, první závody jsou za námi. Češi smutní, šéftrenér Rybář chce se svými svěřenci okamžitě probrat nezdar z prvního dne sezóny. Ale všichni se shodnou na tom, že by byl nesmysl trápit se tímhle výsledkem.

Jde o úvodní představení, ta jsou vždycky trochu nervózní a už za pár dní může být všechno úplně jinak. Souhlasím, svoji skutečnou sílu budou moci ukázat tady v Östersundu už po dvoudenní přestávce.

Jsem přesvědčený o tom, že reprezentační výběr zažije další dobrý ročník, protože jsem realista a vím, že „dobrý“ nemusí nutně znamenat jen „medailový“. Nikomu z členů týmu teď příliš nezávidím nelehkou pozici.

Smíšené štafetě se první závod nevydařil. Dojela třináctá, zvítězili Norové Číst článek

V minulé sezoně podruhé v historii odvezl minimálně jednu „placku“ úplně ze všech podniků Světového poháru, další přidal na světovém šampionátu. Celkem jich bylo jednadvacet. Jenže pozor... o patnáct z nich se postarala Gabriela Koukalová.

Nemá cenu znovu popisovat její zranění, každý, kdo se jen trochu zajímá o biatlon, už o bolavých lýtkách české hvězdy slyšel. Ano, reálně ohrožená je i její účast na olympijských hrách, je dost možné, že do té doby závodní číslo neoblékne. A co když se další rok projeví na Michalu Šlesingrovi? Co když Ondřeje Moravce zbrzdí letní tréninkové manko? Co když Eva Puskarčíková nezopakuje výkony z první poloviny minulé sezony?

Rozhodně nechci malovat čerta na zeď, určitě nejde o hysterii po jediném nepovedeném dni v Östersundu. Jen chci říct, že by v této situaci nebylo férové automaticky čekat dalších dvacet medailí. Vzpomeňte si, kolik jich biatlonisté získali třeba před deseti lety. Zkrátka, buďme trpělivý, oni nám to brzy zase vrátí.