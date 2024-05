Svět naruby. Energetici se nebojí žádat ještě vyšší ceny

Ceny za elektřinu se budou zase zvyšovat, s tím už se nedá nic dělat. K takovému závěru dospěli distributoři a důvod je jasný. Příliš mnoho domácností si připojuje k síti fotovoltaické panely. To přirozeně zatěžuje distribuční síť, která musí být připravena, aby v případě potřeby od malých slunečních elektráren odebrala opravdu hodně proudu. Komentář Praha 16:30 22. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotovoltaické elektrárny na střechách budov | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

Je to široce rozvětvený problém, vysvětlili zástupci sdružení provozovatelů distribučních soustav Českému rozhlasu. Jde o velké peníze, které sami provozovatelé solárních panelů nezaplatí, proto by bylo nejlepší, kdyby se speciální poplatky zavedly u všech zákazníků. Domácnosti to přežijí, protože podle distributorů půjde o částku maximálně několik set korun ročně.

Dokonce i prostý občan, který se o situaci v energetice příliš nezajímá, se musí nad bezostyšností takových požadavků pozastavit. Hlavně z toho důvodu, že zdražování si v uplynulých třech letech užil dost.

V roce 2022 vyrostly průměrné ceny elektřiny o třetinu, loni to bylo o čtvrtinu a letos o dalších 12 procent. V součtu to je přes 80 procent za tři roky, po Estonsku nejvíc v Evropské unii, říká Eurostat. Bruselští statistici k tomu dodávají, že v přepočtu na kupní sílu byla koncem minulého roku tuzemská elektřina nejdražší v Evropě.

Omezit spotřebu

Je známo, že statistiky mapující ceny energií nemusí situaci vystihnout úplně přesně, přesto data Eurostatu odpovídají postupnému zdražování, které začalo s krachem Bohemia Energy, pokračovalo kolapsem na trhu s plynem a prozatím skončilo tím, že Energetický regulační úřad zvýšil poplatky za distribuci a odvody na obnovitelné zdroje.

Právě v tom je Česká republika unikátní. Nechme stranou země jako Rakousko, Bulharsko, Slovensko, Chorvatsko, kde stát u elektřiny připustil zdražení jen o 10 až 20 procent za tři roky. Existovaly i další státy, kde se zdražovalo, někde dokonce víc než v České republice. Ovšem ve všech těchto státech už začaly ceny energií klesat, někde už koncem předminulého roku, někde až letos.

V jedné evropské zemi však zákazníci dosud čekají, kdy cena elektřiny půjde dolů. Dodavatelé v této zemi slibují, že se zlevňovat bude, u některého z dodavatelů je prý možné sehnat výhodnější cenu, než se platila dosud, ovšem kdo má takovou zkušenost, ten ať se přihlásí. Dotčenou zemi samozřejmě není třeba jmenovat.

Proto je neúnosné, když se objeví další energetici a hlásí, že jim ani největší tržby v Evropské unii nestačí, aby dostatečně udržovali sítě, a žádají, ať stát vydá předpis, podle kterého budou muset všichni odvádět nový speciální poplatek. Koneckonců to půjde na obnovitelné zdroje, tedy na dobrou věc.

Po pravdě řečeno, Češi si za to do značné míry mohou sami. Mají ve zvyku podléhat panice a pak oslabeni hrůzou tiše akceptují vyšší ceny než lidé v sousedních zemích. Není divu, že toho dodavatelé chtějí využít.

Zároveň příliš milujeme elektřinu. Každý elektrikář nabízí zákazníkovi co nejsilnější příkon, aby si mohl zapojit každý spotřebič, který ho jen napadne. A zákazník pochopitelně souhlasí, i když za připojení bude víc platit. Naposledy opravdu hodně zákazníků podlehlo marketingu energetiků, ať si připojí solární panely. Teď je ovšem třeba vymyslet, kdo zaplatí za tuhle zábavu.

Omezit spotřebu, nebát se alternativních dodavatelů a žádat po vládě a energeticích, ať elektřinu zlevní. Bez toho současná drahota neskončí.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy