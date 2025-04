Svět není černobílý. A neměla by být ani politika

Pokud si myslíte, že Petr Fiala (ODS) je nejhorší premiér na světě, nebo že Andrej Babiš (ANO) pomáhá Putinovi, budete mít patrně jasno v tom, koho v premiérském křesle nechcete. V koalici Spolu a v hnutí ANO si to nejspíš přeloží tak, že si přejete toho druhého. A to přesto, že zde nemáme většinový systém a stranická nabídka je mnohem širší. Komentář Praha 16:30 1. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala a Andrej Babiš | Zdroj: Profimedia

Kolem nás však zuří polarizovaná předvolební antikampaň a v ní – slovy filmového klasika – není čas zjišťovat, kdo je kdo. Politici si navzájem nasazují psí hlavy, podsouvají si ty nejhorší úmysly a nezdá se, že by na tom do podzimu hodlali něco změnit.

Čekají nás krví podlité billboardy, osobní výpady na sociálních sítích i pomlouvání na mítincích s občany.

Podle marketérů jsou negativní kampaně nejefektivnější. Zpravidla je vedou opoziční partaje, aby shodily úřadující kabinety bez ohledu na to, zda jsou špatné, či dobré. U vládních stran přichází negace na řadu až ve chvíli, kdy se není čím chlubit.

Nejsou-li výsledky, nezbývá než se tvářit, že příště to už bude lepší, ovšem kdyby přišli „ti druzí“, tak že nastane hotové peklo na Zemi. V takovém případě se nemusíte ani zdržovat vymýšlením slibů, vystačíte si s emocemi, gesty a slogany.

Někdy je složité odhadnout, jestli s polarizací volební štáby pracují i při podprahové komunikaci, anebo jestli se jim už tak vpila do krve. Vždyť i zdánlivě sympatické, byť obsahově prázdné heslo koalice Spolu „Teď je čas stát na správné straně“ pracuje s dichotomií „my“ a „oni“, „buď, anebo“.

Přitom, i kdybychom si je přeložili jako geopolitické rozhodování „Východ, nebo Západ“, nebyli bychom o moc moudřejší. Západ může být evropský i americký, Trumpův i Bidenův… Všichni ale zřejmě tuší, že nesprávná strana se pozná především podle toho, že na ní stojí Babiš.

Levice vs. pravice?

Ostré střety jsme zažívali i v minulosti. Nejoblíbenější byly ty Miloše Zemana (tehdy ČSSD) s Václavem Klausem (tehdy ODS) a Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD) s Mirkem Topolánkem (tehdy ODS).

Od těch nynějších se ale lišily: Byly součástí střetu levicových a pravicových idejí. K partajím nepatřily jen výrazné osobnosti, ale také programy, které reprezentovaly. Běžný volič většinou sáhnul pouze po stručném letáčku, tušil však existenci obsáhlých programových materiálů v pozadí.

Zároveň bylo všem jasné, že vedle dominujících gigantů existují i týmy usazené v prostoru mezi nimi. Ty byly klíčové pro koaliční potenciál obrů. Vždy se našel někdo, nejčastěji lidovci, občas ale i menší liberálové, kdo umožnil zrod koaliční vlády – jenže se tak zpravidla rozhodl až poté, co občané rozdali karty.

V poslední době se však tato tajemství vypařila. Víme, že Spolu v případě úspěchu nabídne spolupráci Starostům a Pirátům a že hnutí ANO bude po eventuální výhře vyjednávat s Motoristy, pak se Stačilo!, a nakonec s SPD. Ovšem nerado – Babišovým snem totiž je jednobarevná vláda.

Rozdělení stran do dvou táborů asi hned tak nepomine. To ale neznamená, že se nemůže najít strana či hnutí vymezující se proti neurvalostem Spolu a ANO zároveň. Stačí, aby někomu třetímu došlo, že voliči začínají být neutuchající negací unavení a otrávení. To ostatně může stát i za déletrvajícím poklesem babišovců ve volebních modelech agentury STEM.

STAN?

Tyto boty by mohly padnout například Starostům a nezávislým. Nejsou ideologičtí a z komunálu znají cenu kompromisu.

Místopředsedkyně hnutí STAN Michaela Šebelová například v nedávném rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedla: „My rozhodně nepojedeme linku antibabiš, protože to podle nás nefunguje. Lidé jsou naštvaní na vládu a my se nechceme tvářit, že je všechno růžové.“

Kdo časem zaujme roli toho třetího, je ale vedlejší. Musíme si hlavně uvědomit, že svět není černobílý. A proto by neměla být černobílá ani politika.

Autor je politický analytik